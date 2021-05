Samsung Exynos z grafiką AMD trafi do laptopów?

Samsung razem z AMD szykują nowy procesor z rodziny Exynos, który według nieoficjalnych doniesień trafi nie tylko do smartfonów, ale także do laptopów.

To, że Samsung pracuje nad nowym flagowym procesorem z serii Exynos, raczej nie stanowi większej tajemnicy. Z dotychczasowym informacji wiemy, że może on przynieść małą rewolucję, a to za sprawą układu graficznego AMD, który zastąpić ma dotychczasowe rozwiązania z rodziny ARM Mali. Powinno to zagwarantować duży skok w obszarze grafiki 3D, gdzie dotychczas procesory Koreańczyków wyraźnie ustępowały konkurencji spod znaku Qualcomma.

Nowy układ ma zostać zaprezentowany 9 maja i być wykonany w litografii 5 nm. Spodziewamy się zobaczyć go we flagowych smartfonach producenta, w tym w przyszłych modelach z rodziny Galaxy S i Fold. Jak jednak donosi The Korea Economic Daily, prawdopodobnie nie będzie to jego jedyne zastosowanie. Według redakcji serwisu nowy Exynos trafi także do laptopów z systemem Windows.

Rewolucja? Niekoniecznie. Już teraz można kupić laptopy z Windowsem 10, wyposażone w procesory ARM. Korzystają one jednak z układów firmy Qualcomm. Debiut nowego SoC Samsunga postawi jednak Koreańczyków w nietypowej sytuacji. Będzie bowiem mieli do czynienia z jedynym producentem komputerów z Windowsem, wykorzystującym do tego celu własne procesory. Czy będzie to robiło większą różnicę ich przyszłym użytkownikom? Pewnie nie. Może jednak istotnie wpłynąć na dostępność i ceny laptopów Samsunga w kontekście trwającego aktualnie kryzysu z dostępnością układów scalonych.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: The Korea Economic Daily, własne