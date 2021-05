Samsung reaguje na kryzys półprzewodników, przedstawia upakowanie I-Cube4

Samsung pracuje nad tym, by możliwie szybko wyjść z kryzysu na rynku półprzewodników. Prawdopodobnie przyspieszy start pracy nowego zakładu. Nie jest to przeszkodą w dążeniu do opracowania jednostek wydajniejszych i bardziej energooszczędnych. W tym pomoże nowy proces integracji I-Cube4.