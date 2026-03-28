Koniec corocznej wymiany smartfonów. Klienci wybierają rozsądek

Dłuższe życie telefonu

Epoka corocznych zmian sztandarowych modeli dobiega końca. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych nie podążają już masowo za nowinkami technicznymi. Obecnie 27% osób wymienia sprzęt co dwa lata, co zazwyczaj wiąże się z końcem umowy u operatora, aż 23% korzysta z jednego urządzenia od trzech do czterech lat, a kolejne 21% czeka z zakupem do momentu awarii obecnego telefonu. Wymianę w ciągu 12 miesięcy deklaruje 22% badanych, a zaledwie 3% wymienia sprzęt w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmniejszone budżety klientów zmieniają rynkową definicję sprzętu premium. Wytrzymałość baterii stała się głównym czynnikiem decydującym o zakupie smartfonu, wyprzedzając w zestawieniu cenę. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazali pojemność pamięci, jakość wbudowanego aparatu, rozmiar ekranu oraz reputację marki. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji mają duży wpływ na decyzje zakupowe jedynie u 17% konsumentów.

Ekologia przegrywa z obawami

Kwestie wpływu elektroniki na środowisko są ważne dla 52% badanych. Mimo to rynek urządzeń odnowionych notuje powolne wzrosty. Chociaż 65% osób uważa używaną elektronikę za ekonomiczną, tylko 18% z nich zdecydowało się na zakup takiego telefonu. Główną barierą jest brak zaufania ze strony konsumentów. Klienci obawiają się o ogólną jakość sprzętu (52%), możliwe usterki techniczne (51%) oraz bezpieczeństwo swoich danych osobowych (40%).

Problem dotyczy również samej utylizacji starych urządzeń. Tylko 20% Amerykanów oddaje nieużywane telefony do punktów recyklingu. Z kolei 8% wciąż wyrzuca je do zwykłego kosza na śmieci. Aż 26% ankietowanych nie wie, jak poprawnie zutylizować elektrośmieci. W rezultacie w przeciętnym amerykańskim gospodarstwie domowym leży 1,8 nieużywanego smartfonu.

Nadchodzi czas wynajmu

Producenci starają się przyciągnąć klientów proekologicznymi inicjatywami. Zastosowanie plastiku z oceanów lub redukcja emisji spalin zwiększa chęć zakupu u 34% badanych. Jednocześnie na rynku mobilnym pojawia się nowy trend. Zamiast kupować telefon na własność, 29% konsumentów rozważa jego wynajem przy następnej zmianie sprzętu. Sam w grudniu 2025 roku wypożyczyłem nowy smartfon w ramach programu Samsung Flex.

Model subskrypcyjny zyskuje zwolenników z kilku powodów. Klienci wskazują na niższe koszty początkowe (24%) oraz możliwość częstszej wymiany sprzętu na nowszy (24%). Bardzo ważna jest również większa elastyczność (21%) i usługi naprawy wliczone w ramy czasowe trwania umowy (20%).