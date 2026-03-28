Koniec corocznej wymiany smartfonów. Klienci wybierają rozsądek

Amerykanie coraz dłużej korzystają ze swoich telefonów komórkowych. Zamiast kupować najnowsze modele, traktują urządzenia jako długoterminowe wyposażenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 28 MAR 2026
Koniec corocznej wymiany smartfonów. Klienci wybierają rozsądek

Dłuższe życie telefonu

Epoka corocznych zmian sztandarowych modeli dobiega końca. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych nie podążają już masowo za nowinkami technicznymi. Obecnie 27% osób wymienia sprzęt co dwa lata, co zazwyczaj wiąże się z końcem umowy u operatora, aż 23% korzysta z jednego urządzenia od trzech do czterech lat, a kolejne 21% czeka z zakupem do momentu awarii obecnego telefonu. Wymianę w ciągu 12 miesięcy deklaruje 22% badanych, a zaledwie 3% wymienia sprzęt w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.

Zmniejszone budżety klientów zmieniają rynkową definicję sprzętu premium. Wytrzymałość baterii stała się głównym czynnikiem decydującym o zakupie smartfonu, wyprzedzając w zestawieniu cenę. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazali pojemność pamięci, jakość wbudowanego aparatu, rozmiar ekranu oraz reputację marki. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji mają duży wpływ na decyzje zakupowe jedynie u 17% konsumentów.

Ekologia przegrywa z obawami

Kwestie wpływu elektroniki na środowisko są ważne dla 52% badanych. Mimo to rynek urządzeń odnowionych notuje powolne wzrosty. Chociaż 65% osób uważa używaną elektronikę za ekonomiczną, tylko 18% z nich zdecydowało się na zakup takiego telefonu. Główną barierą jest brak zaufania ze strony konsumentów. Klienci obawiają się o ogólną jakość sprzętu (52%), możliwe usterki techniczne (51%) oraz bezpieczeństwo swoich danych osobowych (40%).

Problem dotyczy również samej utylizacji starych urządzeń. Tylko 20% Amerykanów oddaje nieużywane telefony do punktów recyklingu. Z kolei 8% wciąż wyrzuca je do zwykłego kosza na śmieci. Aż 26% ankietowanych nie wie, jak poprawnie zutylizować elektrośmieci. W rezultacie w przeciętnym amerykańskim gospodarstwie domowym leży 1,8 nieużywanego smartfonu.

Nadchodzi czas wynajmu

Producenci starają się przyciągnąć klientów proekologicznymi inicjatywami. Zastosowanie plastiku z oceanów lub redukcja emisji spalin zwiększa chęć zakupu u 34% badanych. Jednocześnie na rynku mobilnym pojawia się nowy trend. Zamiast kupować telefon na własność, 29% konsumentów rozważa jego wynajem przy następnej zmianie sprzętu. Sam w grudniu 2025 roku wypożyczyłem nowy smartfon w ramach programu Samsung Flex.

Model subskrypcyjny zyskuje zwolenników z kilku powodów. Klienci wskazują na niższe koszty początkowe (24%) oraz możliwość częstszej wymiany sprzętu na nowszy (24%). Bardzo ważna jest również większa elastyczność (21%) i usługi naprawy wliczone w ramy czasowe trwania umowy (20%).

Badanie zrealizowała firma Allstate Protection Plans w październiku i listopadzie 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych obywateli USA.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Allstate Protection Plans