Redmagic chłodzi smartfony, Trzy nowości weszły do Polski

Marka Redmagic to nie tylko gamingowe smartfony i tablety, ale także rosnąca gama akcesoriów dla graczy. Dziś polski dystrybutor marki ogłosił wprowadzenie do sprzedaży właśnie takich produktów. Wśród nowych urządzeń w portfolio Redmagic znajdziemy trzy nakładki chłodzące – Redmagic VC Cooler 6, VC Cooler 6 Air oraz VC Cooler 6 Pro. Dodatkowo debiutu doczekał się magnetyczny głośnik Redmagic Magnetic Sound System.

Redmagic VC Cooler 6

Redmagic VC Cooler 6 to podstawowy model z całej rodziny. Zamontowanie nakładki na smartfonie i uruchomienie jej pozwala obniżyć temperaturę urządzenia o nawet 16 stopni Celsjusza - i to już po 10 sekundach działania. Podczas intensywnych rozgrywek produkt jest w stanie zredukować wytwarzane ciepło aż o 32 stopni C, jeśli skorzystamy ze szczytowej mocy chłodzenia, która wynosi do 30 W. Dzięki temu mobilny gracz będzie mógł cieszyć się ze zwiększonej wydajności rozgrywki oraz zniwelować throttling.

Takie wyniki chłodzenia są możliwe dzięki zastosowaniu pięciu rdzeni chłodniczych oraz powłoki z odlewanego ciśnieniowo aluminium wzmocnionego grafenem. W module Redmagic VC Cooler 6 znajduje się również 7-łopatkowy wentylator 42 x 10 mm. Całość została zamknięta w obudowie z podświetleniem RGB. Akcesorium możemy sterować za pomocą aplikacji Goper.

Redmagic VC Cooler 6 Air

Lżejszy VC Cooler 6 Air został stworzony dla graczy, którzy cenią lekką i ergonomiczną konstrukcję smartfonu, ale chcą go wesprzeć dodatkowym chłodzeniem.

VC Cooler 6 Air pozwala pójść na kompromis między wydajnością a wagą, która w tym przypadku wynosi zaledwie 49 gramów i tylko 19 mm wysokości. Łączy się z nieco obniżoną efektywnością sprzętu, bo przy stabilnej mocy wyjściowej 15 W maksymalna redukcja temperatury wynosi 25 stopni C. W zamian za to producent zapewnia komfort płynący z cichego działania sprzętu, wynoszącego zaledwie 32 dB. Gadżet również wyposażono w oświetlenie RGB.

Redmagic VC Cooler 6 Pro

Model Pro nie przejmuje się ograniczeniami. Maksymalna redukcja temperatury sięga do 41 stopni C przy maksymalnej mocy do 30 W, jednocześnie akcesorium zapewnia cichą pracę poniżej 35 dB przy wadze 110 gramów i nieznacznie większych wymiarach, niż w przypadku VC Coolera 6 Air.

Dodatkową funkcją tego urządzenia jest inteligentna kontrola AI, która stale monitoruje temperatury nakładki i na tej podstawie dynamicznie dostosowuje prędkość wentylatora i moc chłodzenia. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, Redmagic VC Cooler 6 Pro charakteryzuje się prawdziwie gamingowym designem. Rozszerzono spektrum barw oświetlenia do pełnego zakresu, a aplikacja Goper pozwala na ustawienie dynamicznych efektów.

Redmagic Magnetic Sound System

Ostatnim produktem wśród nowości Redmagic jest magnetyczny głośnik Magnetic Sound System. Jest to sprzęt uniwersalny, bo wykorzystamy go nie tylko do podniesienia gamingowych wrażeń w trakcie rozrywki, ale także jako standardowy głośnik Bluetooth. Bateria 400 mAh pozwala na 6 godzin nieprzerwanego grania muzyki, a całość waży 62 gramy.

Głośniczek można zamocować na telefonie za pomocą pierścienia MagSafe u jego podstawy. Dla osób, które chcą mieć go zawsze przy sobie, umieszczono otwór na zapięcie breloku. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić sprzęt na biurku.

Ceny i dostępność

Wszystkie nowe produkty znajdują się w oficjalnej polskiej dystrybucji na stronie internetowej Funtech.pl. W ciągu najbliższych dni sprzęt pojawi się również na półkach sklepów partnerskich. Ceny: