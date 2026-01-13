Luksus spotyka gaming: Redmagic 11 Pro i tablet Astra w edycji Golden Saga

Nowa linia miała swoją chińską premierę 1 stycznia. Okazało się, że producent nie każe nam długo czekać na globalny debiut, a nowe warianty już za kilka di będą także dostępne dla Polaków, w internetowym sklepie producenta.

Luksusowa edycja gamingowych sprzętów Redmagic obejmuje smartfon Redmagic 11 Pro Golden Saga oraz tablet Redmagic Astra Gaming Tablet Golden Saga. Jak przekonuje producent, wykorzystanie szlachetnych materiałów ma na celu nie tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim inżynieryjne – po raz pierwszy zastosowano tu stop złota i srebra jako integralny element układu chłodzenia.

Redmagic 11 Pro Golden Saga

Sercem nowej kolekcji jest flagowy smartfon Redmagic 11 Pro Golden Saga, czyli specjalną wersję znanego już gamingowego potwora. Urządzenie napędzane jest przez układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez autorski chip gamingowy RedCore R4 oraz pozłacany system chłodzenia Redmagic AquaCore, inspirowany rozwiązaniami serwerowymi AI. Wykorzystuje on nieprzewodzącą ciecz fluorowaną, która krąży wewnątrz obudowy, a dzięki przezroczystym elementom konstrukcji użytkownik może obserwować przepływ czynnika chłodzącego o złotej barwie. Układ ten wspomagany jest przez pozłacaną komorę parową oraz kanały termiczne wykonane z kompozytu złota i srebra, co według producenta znacząco przyspiesza odprowadzanie ciepła.

Zewnętrzna konstrukcja smartfonu również robi wrażenie. Tylny panel wykonano z szafirowego szkła klasy lotniczej o twardości 9 w skali Mohsa, co zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Uzupełnieniem są elementy z włókna węglowego o strukturze kryształu oraz polerowana, srebrna rama z akcentami z prawdziwego złota, w tym pozłacanym przyciskiem zasilania. Przód wypełnia natomiast ekran AMOLED 1.5K pozbawiony jakichkolwiek wcięć, co jest już wizytówką marki.

Redmagic Astra Gaming Tablet Golden Saga

Równolegle ze smartfonem debiutuje tablet dla graczy Redmagic Astra Gaming Tablet Golden Saga, czyli specjalną wersję znanego już u nas modelu. Podobnie jak w przypadku telefonu, tył urządzenia pokrywa tafla szkła szafirowego, a konstrukcja wzmocniona jest elementami z włókna węglowego jak z samochodów rajdowych.

Tablet został zaprojektowany z myślą o utrzymaniu maksymalnej stabilności liczby klatek na sekundę, o co ma dbać zaawansowany system chłodzenia. Składa się on z dwuwarstwowej, pozłacanej komory parowej oraz aktywnego wentylatora turbinowego, który może rozkręcić się do prędkości 20 tys. obrotów na minutę, efektywnie rozpraszając ciepło podczas długich sesji.

Głównym atutem tabletu Astra jest jego wyświetlacz, oferujący natywne odświeżanie na poziomie do 165 Hz. Redmagic nawiązał współpracę z deweloperami gier, aby zapewnić optymalizację dla najpopularniejszych tytułów. Urządzenie wyposażono również w system oświetlenia RGB oraz podświetlane wentylatory, co nadaje mu charakterystyczny, gamingowy sznyt.

Tablet będzie sprzedawany w zestawie kolekcjonerskim, zawierającym między innymi kevlarowe etui magnetyczne oraz kartę VIP z unikalnym numerem seryjnym, podkreślającą limitowany charakter tego sprzętu.