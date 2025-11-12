Redmagic Astra w końcu w Polsce. Kompaktowa bestia dla wymagających

Tablet Redmagic Astra miał już swoją premierę parę miesięcy temu, był też dostępny w sprzedaży poprzez europejski sklep producenta. Teraz, z pewnym opóźnieniem urządzenie wkracza do oficjalnej dystrybucji na polskim rynku.

Astra ma płaską, aluminiową obudowę o wymiarach 134,2 × 207 × 6,9 mm i masie 370 g, zapewniającą wytrzymałość na poziomie IP54. Tablet został wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 9,06 cala, rozdzielczości 2,4K i odświeżaniu 144 Hz. Ekran wyróżnia się wąskimi ramkami oraz stosunkiem powierzchni ekranu do frontu urządzenia 90,1%. Jasność szczytowa wynosi 1600 nitów.

Tablet napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite ze wsparciem autorskiego układu RedCore R3 Pro oraz 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5T. Za kulturę pracy odpowiada chłodzenie ICE-X z warstwą grafenową, ciekłym metalem, komorą parową i wentylatorem o prędkości do 20 000 RPM. Całość pozwala obniżyć temperaturę rdzenia nawet o 27°C. Chociaż globalnie dostępne są warianty z pamięcią wewnętrzną nawet 1 TB, do Polski weszła nieco skromniejsza wersja 256 GB.

Łączność zapewnia Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, a dzięki złączu DisplayPort oraz USB 3.2 można podłączyć Redmgaic Astra do monitora lub telewizora, by prowadzić rozgrywkę na dużym ekranie. W specyfikacji znajdziemy też aparaty 13 Mpix z tyłu i 9 Mpix z przodu.

Energię do pracy dostarcza akumulator 8200 mAh, który według producenta zapewnia ponad 5,5 godziny rozgrywki w Genshin Impact i 4,5 godziny w PUBG Mobile bez konieczności ładowania. Energii wystarczy też na 33 godziny ciągłego oglądania filmów. Port ładowania umieszczono ergonomicznie na górze, a technologia zasilania obejściowego umożliwia bezproblemową rozgrywkę podczas ładowania bez przegrzewania baterii.

Wszystkim zarządza system Redmagic OS 10.5 na bazie Androida 15.