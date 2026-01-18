Realme szykuje monstera z baterią 10 000 mAh. Nadciąga P4 Power

Urządzenie o numerze kodowym RMX5107, identyfikowane jako Realme P4 Power, zostało namierzone w popularnym benchmarku Geekbench, co potwierdziło obecność układu MediaTek Dimensity 7400. Choć jego nazwa nie pada wprost, konfiguracja rdzeni (do 2,60 GHz) w połączeniu z grafiką Mali-G615 MC2 nie pozostawia wątpliwości co do serca tego smartfonu.

W testach Geekbench 6.5 przełożyło się to na raczej przeciętne wyniki 1075 punktów w teście jednego rdzenia oraz 2919 punktów w teście wielordzeniowym. Testowany egzemplarz wyposażony był w 12 GB pamięci RAM i pracował pod kontrolą najnowszego systemu Android 16, najpewniej z nakładką Realme UI 7. Zapowiada się więc na niedrogiego średniaka.

Choć nie wynika to bazy Geekbench, wiadomo, że Realme P4 Power ma zostać wyposażony w gigantyczne ogniwo o pojemności 10 000 mAh. Mimo tak dużej baterii inżynierom udało się zachować rozsądną wagę urządzenia, która ma wynosić około 218 gramów, co jest niezłym wynikiem jak na taką pojemność. Jeśli chodzi o ładowanie, przecieki są nieco rozbieżne – mówi się o obsłudze szybkiego ładowania przewodowego o mocy 80 W (choć niektóre źródła wspominają ostrożniej o 45 W), a także o 27-watowym ładowaniu zwrotnym oraz funkcji bypass charging, która oszczędza ogniwo podczas grania na kablu.

Reszta specyfikacji również zapowiada się obiecująco. Front urządzenia ma wypełniać zakrzywiony z czterech stron ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 144 Hz. Sekcję foto ma tworzyć potrójny zestaw aparatów z główną matrycą 50 Mpix, wspieraną przez sensor 8 Mpix i 2 Mpix, oraz aparat 16 Mpix do selfie. Obudowa ma spełniać normy szczelności IP68 lub nawet IP69, a telefon trafi na rynek w kolorach pomarańczowym, srebrnym i niebieskim.