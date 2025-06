Realme może się bać. Jego dawny pracownik chce zdobyć jego bastion

Madhav Sheth to dawny szef indyjskiego oddziału Realme. Teraz jednak będzie on walczył ze swoją dawną firmą. Już 8 lipca na rynek w Indiach trafią smartfony Nova 5G oraz Pulse 4G. Jedyna różnica między oboma wariantami to układ. W jednym przypadku zobaczymy czipa Unisoc T8200, a w drugim Unisoc T7250. Ten sam ma pozostać akumulator 5000 mAh oraz aparat główny 50 Mpix.