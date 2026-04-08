Realme 16 Pro+ może kosztować mniej. 300 zł dostaniesz w gotówce

Zgarnij 300 złotych za zakup telefonu

Główne uderzenie promocyjne dotyczy modelu Realme 16 Pro+ 5G. Od 6 kwietnia klienci mogą skorzystać z mechanizmu cashback, co oznacza zwrot 300 złotych bezpośrednio na konto bankowe. Wystarczy spełnić kilku prostych warunków. Akcja trwa do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania puli nagród.

Aby otrzymać pieniądze, trzeba kupić urządzenie w oficjalnej sieci sprzedaży. Promocja obejmuje obie wersje pamięciowe, czyli 8/256 GB oraz 12/512 GB. Dostępne warianty kolorystyczne to złoty oraz szary. Po dokonaniu zakupu należy bezwzględnie zachować dowód zakupu w formie paragonu lub faktury.

Kolejnym krokiem jest rejestracja na stronie internetowej www.realmemembers.pl. Użytkownik musi założyć tam swój profil i poczekać na jego zatwierdzenie przez administratora. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić najpóźniej do 10 maja 2026 roku. W zgłoszeniu wymagane jest podanie numeru IMEI oraz dołączenie zdjęć dowodu zakupu, wyciętego kodu z pudełka oraz samego smartfonu.

Realme 16 Pro+ 5G
Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Więcej smartfonów to większy zwrot

Promocja cashback jest ograniczona ilościowo. O przyznaniu zwrotu decyduje kolejność zgłoszeń, więc warto zarejestrować zakup jak najszybciej. Regulamin przewiduje, że jedna osoba może kupić więcej niż jeden telefon. Łączna kwota zwrotów dla jednego uczestnika nie może jednak przekroczyć 2000 złotych.

Smartfony biorące udział w akcji można znaleźć u wielu popularnych partnerów handlowych. Są to między innymi Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik czy Media Markt. Telefony są też dostępne w ofertach abonamentowych największych operatorów: Play, Plus, Orange i T-Mobile. Można je również kupić na Allegro oraz w oficjalnym sklepie marki.

Weryfikacja przesłanego zgłoszenia trwa do 14 dni. Jeśli wszystkie dane i zdjęcia są poprawne, pieniądze wpłyną na wskazane konto bankowe w ciągu 60 dni od pozytywnej decyzji. To dobra okazja dla osób szukających nowoczesnego sprzętu z mocnym aparatem w obniżonej cenie.