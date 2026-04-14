Realme 16 5G w Polsce. Trochę okrojony, ale i tak mocno kusi

Swoją pierwszą premierę Realme 16 5G miał w styczniu, gdy wszedł do sprzedaży w Wietnamie, Od tego czasu wędrował po świecie, aż zawitał do Polski. Niestety, wersja dostępna w naszym kraju została trochę okrojona w porównaniu do azjatyckiego wariantu,

Realme 16 5G z mniejszą baterią

Chodzi o wielkość akumulatora. Niestety, po raz kolejny na polskim rynku otrzymujemy wariant z mniejszym ogniwem, co dotyczy różnych producentów. W Azji Realme 16 5G dostępny jest w opcji z akumulatorem 7000 mAh i z ładowaniem 60 W. U nas telefon otrzymał baterię o pojemności 6550 mAh z zasilaniem 45 W. To oczywiście wciąż dobre połączenie, ale bogatszy wariant byłby prawdziwym przebojem. Dodatkowymi atutami układu zasilania są inteligentny bypassing, który chroni akumulator podczas użytkowania w trakcie ładowania, oraz algorytm Titan Long-Life, gwarantujący utrzymanie co najmniej 80% kondycji ogniwa po 1600 cyklach ładowania, co przekłada się na około 6 lat niezawodnej pracy.

Innych zmian jednak nie ma. Realme 16 5G ma 8,1 mm grubości i waży 183 gramy, a obudowa spełnia normy odporności IP66, IP68 oraz IP69/69K. Stylistycznie nowość przypomina trochę smartfony Google Pixel. Dla odróżnienia producent wykończył tył gradientową strukturą, która tworzy efekt przypominający pióra, mieniący się odcieniami niebieskiego i złota.

Na froncie urządzenia znajdziemy ekran AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+, z jasnością szczytową sięgającą 4200 nitów. Moc do pracy zapewnia układ MediaTek Dimensity 6400 Turbo, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz pamięć wewnętrzną UFS 2.2 o pojemności 256 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z interfejsem Realme UI 7.0.

W sekcji foto znajdziemy głowy aparat 50 Mpix (Sony IMX852) z obiektywem o jasności f/1.8. Towarzyszy jej sensor monochromatyczny 2 Mpix do głębi. Z przodu również znalazł się aparat 50 Mpix. Ciekawą nowością jest umieszczone na tylnej obudowie lusterko do selfie, które pozwala na kadrowanie ujęć przy użyciu głównego aparaty, a efekt dodatkowo wzmacnia pierścieniowa lampa błyskowa Aura Ring Flash. Sekcja aparatów wyposażona jest również w specjalne tryby (np. Vibe Master) oraz liczne narzędzia AI.

Jak podaje Realme, smartfon został zaprojektowany z myślą o młodych użytkownikach, którzy „kreatywnie wyrażają siebie dzięki fotografii portretowej oraz wizualnemu storytellingowi”. Realme 16 5G (8/256) jest już dostępny za 1599 zł u operatorów sieci Play, Plus i Orange.