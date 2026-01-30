Realme 16 5G oficjalnie. Bateria 7000 mAh i wygląd pożyczony od Pixela

Choć Realme 16 Pro i 16 Pro+ są już dostępne na rynku, producent kazał nam chwilę poczekać na podstawowy model. Realme 16 5G został dziś oficjalnie zaprezentowany w Wietnamie i wkrótce powinien trafić do szerszej dystrybucji globalnej.

To, co od razu rzuca się w oczy, to odmieniona stylistyka urządzenia. W przeciwieństwie do wariantów Pro, które kojarzą się mocno z nowymi OnePlusami czy Oppo, podstawowy Realme 16 5G stawia na całkiem inną, choć skądinąd znaną stylistyką. Inspiracje są tu dość oczywiste – charakterystyczna pozioma wyspa na aparaty przypomina rozwiązania znane ze smartfonów Google Pixel, a sam producent nawiązuje też do iPhone'a Air. Urządzenie ma 8,1 mm grubości i waży 183 gramy, a obudowa spełnia normy odporności IP66, IP68 oraz IP69/69K.

Na froncie urządzenia znajdziemy ekran AMOLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+ (2372 × 1080 pikseli). Panel odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz, a jego jasność szczytowa ma sięgać imponujących 4500 nitów, przy czym typowa jasność to 1000 nitów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem AGC DT-Star D+ i zintegrowano z nim ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, co w tej klasie sprzętu jest miłym dodatkiem.

Sercem Realme 16 5G został układ MediaTek Dimensity 6400 Turbo, wspierany przez 8 GB lub 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz pamięć wewnętrzną UFS 2.2 o pojemności do 256 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu realme UI 7.0.

Najmocniejszym punktem specyfikacji wydaje się jednak sekcja zasilania. Realme 16 5G został wyposażony w potężny akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Baterię naładujemy z mocą 60 W.

Jeśli chodzi o sekcję foto, główną rolę gra tu matryca 50 Mpix (sensor IMX852) z obiektywem o jasności f/1.8. Towarzyszy jej skromny, sensor monochromatyczny 2 Mpix do głębi. Ciekawostką w konstrukcji jest umieszczone na krawędzi lusterko do selfie, które pozwala kadrować autoportrety przy użyciu głównego aparatu, choć na froncie i tak znalazł się solidy aparat 50 Mpix.