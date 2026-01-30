Polacy rzucili się na taki sprzęt. Trzy generacje flagowców wstecz
Polacy coraz częściej wybierają urządzenia odnowione jako rozsądną alternatywę dla tych nowych. Co jednak zaskakuje, wybierają modele sięgające trzy generacje do tyłu.
Polacy nie są wyjątkiem. Trend na urządzenia odnowione widac także na świecie, gdzie sprzedaż smartfonów używanych rośnie trzy razy szybciej niż tych nowych. Zjawisko to widać zarówno w danych rynkowych, jak i w sprzedażowych obserwacjach Luxtrade – sklepu specjalizującego się w elektronice odnowionej.
Trzy generacje flagowców do tyłu
Dane Luxtrade pokazują, że w 2025 roku klienci najchętniej wybierali smartfony odnowione należące do trzech generacji poniżej aktualnego flagowca. Liderem sprzedaży okazał się iPhone 14 Pro 128 GB – model, który pozostaje w pełni funkcjonalnym wyborem na kolejne lata użytkowania. Istotnym czynnikiem wpływającym na te decyzje jest relacja ceny do jakości. Odnowiony iPhone 14 Pro jest średnio o ok. 35 proc. tańszy niż nowy egzemplarz dostępny w największych sieciach z elektroniką.
Sprzedaż elektroniki odnowionej wykazuje wyraźną sezonowość. Lipiec 2025 r. był miesiącem rekordowym – sprzedaż we wszystkich kanałach Luxtrade była aż o 46 proc. wyższa niż średnia miesięczna dla okresu styczeń–listopad 2025. Powody są bardzo prozaiczne: wakacyjne wyjazdy sprzyjają uszkodzeniom i gubieniu telefonów, a jednocześnie to czas, gdy dzieci często dostają swoje pierwsze smartfony. W takich sytuacjach kluczowa staje się szybka dostępność sprzętu.
Według danych Luxtrade w 2025 roku Polacy coraz częściej sięgali po szybkie i wygodne formy płatności przy zakupie urządzeń odnowionych. Około 50 proc. zamówień realizowanych było za pośrednictwem szybkich przelewów online. Jednocześnie blisko 30 proc. klientów decydowało się na zakup w systemie ratalnym, wybierając go przede wszystkim w sytuacjach nieplanowanych – takich jak nagła awaria czy utrata smartfona. Rozłożenie kosztu w czasie pozwala w takich przypadkach uniknąć jednorazowego obciążenia domowego budżetu.
Dane Luxtrade pokazują także dynamiczny wzrost rynku urządzeń odnowionych w okresie Black Friday, Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia. W porównaniu rok do roku sprzedaż w czasie od połowy listopada do połowy grudnia wzrosła o blisko 280 proc., co potwierdza zwiększającą się popularność racjonalnych zakupów elektroniki.
Trend rosnący na świecie
Według Counterpoint Research globalna sprzedaż smartfonów używanych – w tym urządzeń odnowionych (refurbished) – wzrosła o ok. 3 proc. w pierwszej połowie 2025 roku, mimo niestabilnego otoczenia rynkowego. W niektórych regionach tempo wzrostu było jeszcze wyższe, jak np. w Afryce, gdzie sięgnęło ok. 6 proc. Jednocześnie analitycy IDC prognozują, że w całym 2025 roku wolumen smartfonów używanych wprowadzonych na rynek zwiększy się o ok. 3,2 proc. w porównaniu do 2024 roku, podczas gdy rynek nowych urządzeń urośnie jedynie o ok. 1 proc. To pokazuje, że segment urządzeń odnowionych rozwija się dziś szybciej niż tradycyjny rynek smartfonów