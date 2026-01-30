Świetny laptop do pracy zdalnej kilka stówek taniej

ASUS chwali się, że jego ExpertBook B1503CVA-S71645X to laptop banalnie prosty w naprawie, czy wymianie zużytych elementów, do których można zaliczyć między innymi baterię. Dzięki temu, nawet jeśli coś mu się stanie, to przywrócenie go do dalszej pracy powinno być niezwykle łatwe. Co wiecej, możecie go dziś kupić za 3 437,42 zł, czyli aż 462,57 zł taniej.

ASUS ExpertBook B1503CVA-S71645X

Zacznijmy rzecz jasna od ekranu. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca WVA. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy układ Intel Core 5 120U, którego wspiera 16 GB DDR5. Co jednak ważniejsze, laptop wciąż dysponuje wolnym slotem na drugą kość pamięci. Jeśli chodzi o dane na dysku, to znajdziemy tam 512 GB NVMe.