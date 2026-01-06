Realme ma nowe średniaki z aparatami 200 Mpix i bateriami 7000 mAh

Nowe modele z serii Realme 16 Pro pojawiały się już w zapowiedziach od kilku tygodni, a teraz urządzenia zadebiutowały w Indiach, czyli jednym z najważniejszych dla marki rynków. Raczej nie trzeba będzie jednak długo czekać, aż telefony powędrują w świat i dotrą także do Polski.

Seria nowych smartfonów Realme bardzo przypomina z wyglądu ostatnie nowości OnePlus, choć producent przekonuje, że to całkiem nowy projekt o nazwie Urban Wild Design, który firma przygotowała we współpracy z projektantem Naoto Fukasawą. Obudowy mają wykończenie inspirowane fakturami natury i wykonane są z biodegradowalnego silikonu. Jednocześnie nowości Realme mają podwyższoną odporność na wodę i pył IP66, IP68 i IP69, a model Pro+ dodatkowo chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i.

W obu modelach z serii Realme 16 Pro 5G wykorzystano matryce OLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 144 Hz. Model Pro+ ma ekran zakrzywiony i jest promowany bardzo wysoką jasnością szczytową 6500 nitów (model bez plusa – tylko 1800 nitów, płaskie szkło).

Realme 16 Pro 5G:

Realme 16 Pro napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 7300 Max, natomiast sercem Realme 16 Pro+ 5G jest Snapdragon 7 Gen 4. Ich prace wspiera 8 lub 12 GB pamięci LPDDR4X i do 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. W obydwu przypadkach można więc liczyć na przyzwoitą wydajność na co dzień i w grach, choć na pewno nie są to kandydaci do bicia rekordów w benchmarkach.

Sekcja fotograficzna w obu modelach bazuje na tym samym aparacie głównym 200 Mpix z sensorem ISOCELL HP5 i optyczną stabilizacją obrazu, wspieranym przez jednostkę uktraszerokokątną 8 Mpix (OV08D10) oraz przedni aparat 50 Mpix (OV50D40). Realme 16 Pro+ 5G został dodatkowo wyposażony w peryskopowy teleobiektyw współpracujący z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix (ISOCELL JN5), oferujący zoom optyczny 3,5x. Wersja z plusem pozwala również na nagrywanie wideo w jakości 4K przy 60 kl./s zarówno tylnym, jak i przednim aparatem, podczas gdy podstawowy model 16 Pro ograniczony jest w obu przypadkach do 30 kl./s w 4K.

Realme 16 Pro+ 5G:

Urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0 i są zasilane przez potężne ogniwa o pojemności 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W.

Ceny i dostępność