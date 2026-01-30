Zamiast paczek – książki. Przy KUL stanął książkomat

Jest to urządzenie podobne do przesyłkomatów, chociaż można z niego odbierać nie paczki, a książki wypożyczone w uczelnianej bibliotece. Aby z niego skorzystać, należy mieć aktywne konto biblioteczne, brak zaległości, oraz nieprzekroczony limit wypożyczeń. Następnie możemy przez internet wypożyczyć książkę i odebrać ją w Książkomacie, na co mamy 3 dni. Dzięki temu interesującą nas pozycję możemy odebrać znacznie szybciej, bez zachodzenia do biblioteki, oraz o dowolnej porze, ponieważ Książkomat działa 24/7.

Książkomat

Jest to duże uproszczenie dla osób, które godzą dwa kierunki studiów, lub studia z pracą. Wszystko można załatwić w biegu o dowolnej porze. Rzecz jasna zwroty przebiegają w ten sam sposób. Oczywiście są pewne ograniczenia. W przypadku pozycji wielotomowych lub większych niż gabaryty skrytek konieczne jest osobiste udanie się do biblioteki uczelnianej. Jak podkreśla Artur Podsiadły, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL:

chcemy, by wypożyczanie zbiorów było optymalnie ułatwione również tym, którzy mają ograniczony czas na wizytę w Bibliotece w standardowych godzinach otwarcia. Urządzenie pozwala korzystać z naszych zasobów w sposób nowoczesny i dopasowany do dynamicznego trybu życia czytelników.