Zamiast paczek – książki. Przy KUL stanął książkomat

Studia to nie tylko nauka. To często także praca i szereg innych obowiązków w trakcie ich trwania. Z tego też powodu korzystanie z biblioteki uczelnianej bywa czasami uciążliwe lub niemożliwe. Naprawić to ma Książkomat, który został zainstalowany przed wejściem do Katolickiego Uniwersystetu Lubelskiego.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 30 STY 2026
1
Jest to urządzenie podobne do przesyłkomatów, chociaż można z niego odbierać nie paczki, a książki wypożyczone w uczelnianej bibliotece. Aby z niego skorzystać, należy mieć aktywne konto biblioteczne, brak zaległości, oraz nieprzekroczony limit wypożyczeń. Następnie możemy przez internet wypożyczyć książkę i odebrać ją w Książkomacie, na co mamy 3 dni. Dzięki temu interesującą nas pozycję możemy odebrać znacznie szybciej, bez zachodzenia do biblioteki, oraz o dowolnej porze, ponieważ Książkomat działa 24/7. 

Książkomat

Jest to duże uproszczenie dla osób, które godzą dwa kierunki studiów, lub studia z pracą. Wszystko można załatwić w biegu o dowolnej porze. Rzecz jasna zwroty przebiegają w ten sam sposób. Oczywiście są pewne ograniczenia. W przypadku pozycji wielotomowych lub większych niż gabaryty skrytek konieczne jest osobiste udanie się do biblioteki uczelnianej. Jak podkreśla Artur Podsiadły, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL:

chcemy, by wypożyczanie zbiorów było optymalnie ułatwione również tym, którzy mają ograniczony czas na wizytę w Bibliotece w standardowych godzinach otwarcia. Urządzenie pozwala korzystać z naszych zasobów w sposób nowoczesny i dopasowany do dynamicznego trybu życia czytelników.

To jednak tylko jeden z aspektów. Chodzi także o studentów z niepełnosprawnościami. Książkomat pozwala im na łatwiejszy odbiór książek, bez konieczności dostawania się do biblioteki. Sam książkomat został zrealizowany w ramach projektu pod tytułem: KULtura rozwoju i dostępności. Jednak jest dostępny dla wszystkich studentów.

 

KUL Książkomat Biblioteka
Zródła zdjęć: KUL
Źródła tekstu: Lublin112