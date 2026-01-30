To idealny powerbank do laptopa, a kupisz go w dużej zniżce

Podczas wyjazdu warto mieć jak najmniejszy bagaż: tak jest łatwiej, a w przypadku samolotu także znacznie taniej. Anker Ultra-Fast to natomiast powerbank, który idealnie sprawdzi się w każdej okazji. Zarzucić mogę mu tak naprawdę tylko jedno.

Dalsza część tekstu pod wideo

Anker Ultra-Fast

Zacznijmy od mojego zarzutu: a jest nim pojemność. Większość linii lotniczych pozwala na wnoszenie powerbanków poniżej 100 Wh lub do 27 000 mAh włącznie, rzecz jasna zależy od technologii akumulatora. Teoretycznie więc mógłbym się czepić braku tych 2000 mAh.

Warto jednak pamiętać, że przetwornica o wysokiej sprawności może niwelować tę różnicę w porównaniu do tanich powerbanków, a niższa pojemność może być zapasem bezpiecznym marginesem na wypadek zaostrzenia przepisów przez linie lotnicze. Jest to więc bardziej szukanie problemów na siłę, zwłaszcza, że dalej ich zupełnie nie widać.

Powerbank ten oferuje dwa porty USB: USB-C i USB-A. Nie jest tego wiele, ale więcej nie trzeba, ponieważ ma także dwa kable. Jeden pełni funkcję smyczki i jest ukryty w mocnym oplocie, co podnosi jego trwałość, a drugi jest zwijany i oferuje 70 cm. Nie ma więc mowy o przenoszeniu dużej ilości kabli. A tak naprawdę w wielu przypadkach nie będzie potrzebny żaden.

Kolejnym plusem jest to, że mamy do czynienia z powerbankiem przelotowym. To oznacza, że jeśli mamy małą, turystyczną ładowarkę z jednym portem (minimum 20 W, ale im więcej, tym lepiej), to nie musimy jej wymieniać na większą, kiedy mamy więcej sprzętów: wystarczy wszystkie podłączyć do powerbanku, samo urządzenie do ładowarki, a wszystkie nasze urządzenia do rana powinny być już naładowane.