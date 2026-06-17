Snapdragon Reality Elite już tu jest. XR wchodzi na wyższy poziom

XR rośnie, a wymagania jeszcze szybciej

Qualcomm nie ma wątpliwości – XR to już nie nisza. Na rynku jest ponad 60 mln urządzeń, a zainteresowanie stale rośnie. Nowa platforma Snapdragon Reality Elite ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby: większą wydajność, lepszą jakość obrazu i niższe zużycie energii.

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Układ został zaprojektowany z myślą o różnych formach sprzętu, od zaawansowanych gogli typu video-see-through (VST) po lekkie okulary tethered optical-see-through (OST). To ważne, bo rynek coraz mocniej różnicuje się pod kątem zastosowań – od rozrywki po pracę i edukację.

AI w centrum doświadczenia

Największą zmianą jest podejście do sztucznej inteligencji. Snapdragon Reality Elite oferuje nawet 48 TOPS mocy obliczeniowej dla AI, co pozwala uruchamiać zaawansowane modele językowe i wizualne bezpośrednio na urządzeniu.

Oznacza to nowe scenariusze: realistyczne awatary generowane w czasie rzeczywistym, inteligentni asystenci czy dynamiczne tworzenie obiektów 3D w otoczeniu użytkownika. System lepiej rozumie kontekst i reaguje szybciej, a śledzenie ruchów głowy i dłoni działa precyzyjniej.

Więcej mocy, lepsza jakość obrazu

Nowa platforma przynosi lepszą wydajność: GPU jest szybsze nawet o 60%, CPU o 30%, a jednostka NPU aż o 160%. To przekłada się na płynniejsze działanie aplikacji i bardziej złożone scenariusze mixed reality.

Snapdragon Reality Elite obsługuje obraz do 4.4K na oko przy 90 Hz. Poprawiono też tryb passthrough – mniejsze opóźnienia i lepsza jakość sprawiają, że cyfrowe elementy lepiej stapiają się z rzeczywistością. Pomaga w tym między innymi dedykowany blok EVA do przetwarzania obrazu.

Dłuższa praca i większy komfort

Qualcomm zadbał też o efektywność. Nowa platforma oferuje do 20% dłuższy czas pracy i rozgrzewa się do temperatury nawet o 12 stopni Celsjusza niżesz pod obciążeniem. To kluczowe w kontekście komfortu. Urządzenia XR mają być lżejsze i wygodniejsze przy długim użytkowaniu.