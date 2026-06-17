Snapdragon Reality Elite już tu jest. XR wchodzi na wyższy poziom
Rynek rozszerzonej rzeczywistości nabiera rozpędu, a Qualcomm chce być w jego centrum. Nowa platforma Snapdragon Reality Elite ma napędzać kolejną generację gogli i okularów XR.
XR rośnie, a wymagania jeszcze szybciej
Qualcomm nie ma wątpliwości – XR to już nie nisza. Na rynku jest ponad 60 mln urządzeń, a zainteresowanie stale rośnie. Nowa platforma Snapdragon Reality Elite ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby: większą wydajność, lepszą jakość obrazu i niższe zużycie energii.
Układ został zaprojektowany z myślą o różnych formach sprzętu, od zaawansowanych gogli typu video-see-through (VST) po lekkie okulary tethered optical-see-through (OST). To ważne, bo rynek coraz mocniej różnicuje się pod kątem zastosowań – od rozrywki po pracę i edukację.
AI w centrum doświadczenia
Największą zmianą jest podejście do sztucznej inteligencji. Snapdragon Reality Elite oferuje nawet 48 TOPS mocy obliczeniowej dla AI, co pozwala uruchamiać zaawansowane modele językowe i wizualne bezpośrednio na urządzeniu.
Oznacza to nowe scenariusze: realistyczne awatary generowane w czasie rzeczywistym, inteligentni asystenci czy dynamiczne tworzenie obiektów 3D w otoczeniu użytkownika. System lepiej rozumie kontekst i reaguje szybciej, a śledzenie ruchów głowy i dłoni działa precyzyjniej.
Więcej mocy, lepsza jakość obrazu
Nowa platforma przynosi lepszą wydajność: GPU jest szybsze nawet o 60%, CPU o 30%, a jednostka NPU aż o 160%. To przekłada się na płynniejsze działanie aplikacji i bardziej złożone scenariusze mixed reality.
Snapdragon Reality Elite obsługuje obraz do 4.4K na oko przy 90 Hz. Poprawiono też tryb passthrough – mniejsze opóźnienia i lepsza jakość sprawiają, że cyfrowe elementy lepiej stapiają się z rzeczywistością. Pomaga w tym między innymi dedykowany blok EVA do przetwarzania obrazu.
Dłuższa praca i większy komfort
Qualcomm zadbał też o efektywność. Nowa platforma oferuje do 20% dłuższy czas pracy i rozgrzewa się do temperatury nawet o 12 stopni Celsjusza niżesz pod obciążeniem. To kluczowe w kontekście komfortu. Urządzenia XR mają być lżejsze i wygodniejsze przy długim użytkowaniu.
Snapdragon Reality Elite już trafia do pierwszych projektów. Będzie sercem między innymi XREAL Project Aura oraz nowego sprzętu Play For Dream. To jednak dopiero początek. Qualcomm jasno pokazuje, że chce być podstawą całego ekosystemu XR, także w połączeniu z Androidem XR.