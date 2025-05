Snapdragon 7 Gen 4 – nowe standardy na średniej półce smartfonów

Wydajność i efektywność na nowym poziomie

Snapdragon 7 Gen 4 oferuje 27% wzrost wydajności CPU oraz 30% szybsze renderowanie grafiki GPU w porównaniu do poprzedniej generacji. Co więcej, układ notuje aż 65% poprawę w zakresie wydajności AI, co przekłada się na bardziej responsywne i inteligentne działanie systemu i aplikacji.