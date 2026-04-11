Qualcomm ratunkiem na kryzys pamięci. Stworzy nowe kości DRAM
Kryzys pamięci doskwiera szczególnie w segmencie elektroniki konsumenckiej. Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że Qualcomm ma opracować nowe kości DRAM dla smartfonów.
Qualcomm i CXMT idą w sukurs urządzeniom mobilnym
Przestawienie priorytetów na produkcję pamięci HBM dla dużych centr danych AI sprawiło, że zarówno rynek laptopów, konsol do gier, czy też tabletów i smartfonów cierpi na deficyt DRAM-u.
Jak podaje koreański dziennik JoongAng Ilbo, Qualcomm ma połączyć siły z chińskim producentem CXMT, by wspólnie stworzyć kości pamięci RAM dla smartfonów. Przedsięwzięcie ma na celu złagodzenie problemów wynikających z niedoboru DRAM-u na rynku mobilnym.
Według najnowszych danych, DRAM stanowi 35% kosztów produkcji podstawowych smartfonów, a NAND kolejne 19%. W praktyce oznacza to, że ponad połowa kosztu urządzenia to sama pamięć.
Rynek smartfonów z niższej i średniej półki odczuwa skutki spowolnienia produkcji układów 4 nm. Zarówno MediaTek, jak i Qualcomm ograniczyli ostatnio liczbę wytwarzanych wafli, co przekłada się na 20–30 tysięcy mniej wafli, czyli 15–20 milionów mniej chipów mobilnych.
Należy się jednocześnie spodziewać, że większość nowych kości pamięci trafi do smartfonów sprzedawanych w Chinach.