Qualcomm ratunkiem na kryzys pamięci. Stworzy nowe kości DRAM

Qualcomm i CXMT idą w sukurs urządzeniom mobilnym

Przestawienie priorytetów na produkcję pamięci HBM dla dużych centr danych AI sprawiło, że zarówno rynek laptopów, konsol do gier, czy też tabletów i smartfonów cierpi na deficyt DRAM-u.

Jak podaje koreański dziennik JoongAng Ilbo, Qualcomm ma połączyć siły z chińskim producentem CXMT, by wspólnie stworzyć kości pamięci RAM dla smartfonów. Przedsięwzięcie ma na celu złagodzenie problemów wynikających z niedoboru DRAM-u na rynku mobilnym.

Według najnowszych danych, DRAM stanowi 35% kosztów produkcji podstawowych smartfonów, a NAND kolejne 19%. W praktyce oznacza to, że ponad połowa kosztu urządzenia to sama pamięć.

Rynek smartfonów z niższej i średniej półki odczuwa skutki spowolnienia produkcji układów 4 nm. Zarówno MediaTek, jak i Qualcomm ograniczyli ostatnio liczbę wytwarzanych wafli, co przekłada się na 20–30 tysięcy mniej wafli, czyli 15–20 milionów mniej chipów mobilnych.