Sprzęt

Qualcomm ratunkiem na kryzys pamięci. Stworzy nowe kości DRAM

Kryzys pamięci doskwiera szczególnie w segmencie elektroniki konsumenckiej. Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że Qualcomm ma opracować nowe kości DRAM dla smartfonów.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 19:47
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Qualcomm i CXMT idą w sukurs urządzeniom mobilnym

Przestawienie priorytetów na produkcję pamięci HBM dla dużych centr danych AI sprawiło, że zarówno rynek laptopów, konsol do gier, czy też tabletów i smartfonów cierpi na deficyt DRAM-u. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak podaje koreański dziennik JoongAng Ilbo, Qualcomm ma połączyć siły z chińskim producentem CXMT, by wspólnie stworzyć kości pamięci RAM dla smartfonów. Przedsięwzięcie ma na celu złagodzenie problemów wynikających z niedoboru DRAM-u na rynku mobilnym.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP62 5G 8/256GB 6.6" 120Hz Czarny
Smartfon OUKITEL WP62 5G 8/256GB 6.6" 120Hz Czarny
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A57 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A576
Smartfon SAMSUNG Galaxy A57 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A576
-310 zł
2309 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Jadeitowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Jadeitowy
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Advertisement

Według najnowszych danych, DRAM stanowi 35% kosztów produkcji podstawowych smartfonów, a NAND kolejne 19%. W praktyce oznacza to, że ponad połowa kosztu urządzenia to sama pamięć.

Rynek smartfonów z niższej i średniej półki odczuwa skutki spowolnienia produkcji układów 4 nm. Zarówno MediaTek, jak i Qualcomm ograniczyli ostatnio liczbę wytwarzanych wafli, co przekłada się na 20–30 tysięcy mniej wafli, czyli 15–20 milionów mniej chipów mobilnych.

Należy się jednocześnie spodziewać, że większość nowych kości pamięci trafi do smartfonów sprzedawanych w Chinach.

Image
telepolis
pamięć Qualcomm smartfony urządzenia mobilne DRAM kryzys pamięci
Źródła zdjęć: FotoField / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wccftech