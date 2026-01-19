PS5, Switch 2 i Xbox Series X w jednym urządzeniu. Ona to zrobiła

PlayStation 5, Xbox Series X i Nintendo Switch 2 to marzenie wielu graczy. Jednak posiadanie ich wszystkich jest dość problematyczne. Nie chodzi tylko o cenę, ale też zajmowane miejsce. Trzy konsole może być trudno ulokować przy monitorze czy telewizorze. Z rozwiązaniem przychodzi chińska modderka 小宁子 XNZ, której udało się zamknąć wszystkie te sprzęty w jednej obudowie.

PS5, XSX i NS2 w jednym

XNZ wpadła na dość ciekawy pomysł. Stwierdziła, że "Ningtendo PXBOX 5", bo tak nazwała swój projekt, idealnie sprawdzi się w trójkątnej obudowie, a konkretnie to graniastosłupa z trójkątną podstawą. W tym celu rozebrała konsole. Podzespoły każdej z nich umieściła w osobnym boku (poza Switchem 2, który pozostał częściowo w swojej obudowie). Do tego opracowała system chłodzenia, który znajdował się w środku i od spodu jednocześnie chłodził każdą konsolę.

Jednak koszty CNC okazały się zbyt wysokie. Dlatego też XNZ zdecydowała się na skorzystanie z doskonale znanej, starożytnej i wciąż wykorzystywanej w Chinach techniki odlewania na wosk tracony. To pozwoliło jej na stworzenie skomplikowanych kształtów bez ponoszenia wysokich kosztów. W ten sposób stworzyła radiatory, który później wymagały jeszcze szlifowania, ale to było najmniejszym problemem.

Całość zasilana jest za pomocą pojedynczego zasilacza GaN o mocy 250 W, w końcu konsole nie będą działać w tym samym czasie, więc to w pełni wystarczy do zasilania każdej z nich. Nie obyło się też bez wentylatorów. Tutaj Chinka skorzystała z modelu Phantkes T30 120 mm. Na koniec dodała kilka elementów dekoracyjnych i tak powstało urządzenie.