PS5 Pro skrywa w środku przydatny bajer. W końcu to zrobili

Specjaliści z iFixit wzięli na warsztat najnowszą konsolę Sony PlayStation 5 Pro. Nie ma może oficjalnej punktacji naprawialności, ale ten jeden detal stawia ją wyżej niż poprzednie generacje.

Łatwa wymiana baterii CMOS

Największym odkryciem dla inżynierów z iFixit jest zmiana konstrukcyjna, pozwalająca użytkownikom w banalnie prosty sposób wymienić baterię zasilającą CMOS. Jeśli bateria CMOS się wyczerpie, konsola może mieć problemy z połączeniem z internetem, a także może być niedostępna walidacja stron internetowych.

Do tej pory bateria zasilająca CMOS (odpowiedzialny za informację o aktualnym czasie i do zachowywania bieżących ustawieniach sprzętowych) umiejscowiona była pod płytą główną. Dostęp do niej był bardzo utrudniony i w wariantach standardowych i Slim wymagane było rozebranie całego urządzenia.

W PS5 Pro producent umieścił baterię zaraz pod główną pokrywą obudowy, którą można ściągnąć bez użycia narzędzi. Dodatkowo bateria ma małą osłonę, którą zdejmiemy po odkręceniu jednej śrubki. Bez zmian pozostała możliwość dołożenia dysku SSD, w dalszym ciągu nie wymaga ona rozkręcania całej konsoli.

Dalsza analiza konstrukcji nowego sprzętu nie przyniosła inżynierom żadnych niepokojących niespodzianek i potwierdziła prostotę napraw jak w poprzednich PS5 czy nawet jeszcze większą, za sprawą nowego miejsca dla baterii CMOS-u.

