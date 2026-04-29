Fractal prezentuje swoje pierwsze akwarium. Jest zaskakująco tanio
W obecnych czasach dla wielu osób liczy się już nie tylko przewiewność i temperatury, ale również wygląd komputera. Ta obudowa łączy oba te światy.
Fractal to znany i ceniony wśród entuzjastów PC producent sprzętu. Kiedyś Szwedzi stawiali wyłącznie na stonowane, wyciszone obudowy, ale od tego czasu wiele się zmieniło. Obecnie w ich portfolio znaleźć można dużo odważniejsze i bardziej designerskie modele. Dzisiejsza premiera to jednak bardziej wpisywanie się w oczekiwania rynku, niż realny przełom.
Fractal Pop 2 Vision to obudowa o wymiarach 434 x 297 x 441 milimetrów oraz masie 9,7 kilograma. Wykonana została ze stali, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. Jest to dwukomorwa konstrukcja typu "akwarium", gdzie zarówno przód, jak i bok daje podgląd na podzespoły.
W środku zmieścimy płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX (również te ze schowanymi złączami), karty graficzne o długości do 412 milimetrów oraz chłodzenia procesora nie wyższe niż 172 milimetrów. Dla nośników danych jest jedna zatoka 3,5" oraz trzy miejsca 2,5".
Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze, po dwa 120-milimetrowe na dole i boku oraz jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy cztery jednostki Fractal Aspect 12X. W przypadku AiO w grę wchodzą chłodnice do 360 milimetrów.
Panel I/O znalazł się na górze. Gości on po jednym USB 3.2 Gen 1 typu A i C, złącza audio oraz przycisk Power i od kontroli podświetlenia. Całość dopełnia bogaty zestaw magnetycznych filtrów przeciwkurzowych.
Seria Fractal Pop 2 Vision trafia do sklepów dzisiaj. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała oraz dwa warianty - z i bez RGB LED. Sugerowane ceny ustalono na około 379 i 425 złotych.