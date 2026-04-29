Motorola rzuca wyzwanie biżuterii. Ten smartfon ma kryształy Swarovski

Kryształy Swarovski na obudowie smartfonu

Głównym elementem nowej kolekcji jest model Motorola Signature. Urządzenie reprezentuje segment ultra-premium i zostało przygotowane we współpracy z markami Pantone oraz Swarovski. Na tylnej części obudowy producent umieścił 20 kryształów. Zostały one osadzone ręcznie w kompozycję, która ma nawiązywać do wyglądu rozgwieżdżonego nieba.

Smartfon wyróżnia się kolorem Pantone Violet Indigo. Jest to głęboki odcień fioletu, który przypomina barwę nieba tuż po zachodzie słońca. Obudowa zyskała specjalną, trójwymiarową fakturę. Wykończenie materiałem inspirowanym jedwabiem ma sprawiać, że urządzenie jest miękkie w dotyku. Motorola signature zachowała przy tym swoją smukłą sylwetkę i elegancką formę.

Projektanci Brilliant Collection postawili na połączenie świata mody z nowoczesną technologią. Inspiracją dla całego projektu były konstelacje gwiazd. Zastosowane materiały mają budować wrażenie luksusu. Urządzenie jest kierowane przede wszystkim do osób, które traktują telefon jako element osobistego stylu i codziennej garderoby.

Motorola Signature Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 1000 GB

Słuchawki z dźwiękiem Bose

W skład zestawu wchodzą również bezprzewodowe słuchawki Moto Buds 2 Plus. One także otrzymały biżuteryjne akcenty w postaci kryształów. Producent zamknął je w etui, które kolorystycznie pasuje do reszty kolekcji. Słuchawki wspierają technologię Sound by Bose, co zapewnia wysoką jakość odtwarzanego dźwięku.

Urządzenia w tej odsłonie mają pełnić funkcję modowego dodatku. Słuchawki i smartfon tworzą spójną całość pod względem wzornictwa. Wykorzystanie rozpoznawalnych marek, takich jak Swarovski czy Bose, podkreśla wysoką pozycję tego zestawu w ofercie producenta. Kolekcja Brilliant na 2026 rok wpisuje się w trend personalizacji elektroniki użytkowej.

Zastosowane rozwiązania techniczne nie odbiegają od standardów najwyższej półki. Telefon oferuje dużą ilość pamięci operacyjnej oraz przestrzeni na pliki użytkownika. Dzięki temu sprzęt jest nie tylko estetyczny, ale również w pełni funkcjonalny w codziennym użytkowaniu.

Dostępność i cena

Limitowany zestaw Brilliant Collection zadebiutuje w Polsce 11 czerwca 2026 roku. Pakiet obejmuje smartfon Motorola Signature w wersji z 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej oraz słuchawki Moto Buds 2 Plus.