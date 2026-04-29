Motorola rzuca wyzwanie biżuterii. Ten smartfon ma kryształy Swarovski

Motorola wprowadza do sprzedaży limitowany zestaw Brilliant Collection. Znajdziemy w nim smartfon oraz słuchawki ozdobione kryształami Swarovski.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:10
Kryształy Swarovski na obudowie smartfonu

Głównym elementem nowej kolekcji jest model Motorola Signature. Urządzenie reprezentuje segment ultra-premium i zostało przygotowane we współpracy z markami Pantone oraz Swarovski. Na tylnej części obudowy producent umieścił 20 kryształów. Zostały one osadzone ręcznie w kompozycję, która ma nawiązywać do wyglądu rozgwieżdżonego nieba.

Smartfon wyróżnia się kolorem Pantone Violet Indigo. Jest to głęboki odcień fioletu, który przypomina barwę nieba tuż po zachodzie słońca. Obudowa zyskała specjalną, trójwymiarową fakturę. Wykończenie materiałem inspirowanym jedwabiem ma sprawiać, że urządzenie jest miękkie w dotyku. Motorola signature zachowała przy tym swoją smukłą sylwetkę i elegancką formę.

Projektanci Brilliant Collection postawili na połączenie świata mody z nowoczesną technologią. Inspiracją dla całego projektu były konstelacje gwiazd. Zastosowane materiały mają budować wrażenie luksusu. Urządzenie jest kierowane przede wszystkim do osób, które traktują telefon jako element osobistego stylu i codziennej garderoby.

Motorola Signature
Motorola Signature

Ekran 6.67" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Motorola Signature 16/512 GB
3999,00 zł
Zobacz: Motorola Signature: szybki twardziel w garniturze (test)

Słuchawki z dźwiękiem Bose

W skład zestawu wchodzą również bezprzewodowe słuchawki Moto Buds 2 Plus. One także otrzymały biżuteryjne akcenty w postaci kryształów. Producent zamknął je w etui, które kolorystycznie pasuje do reszty kolekcji. Słuchawki wspierają technologię Sound by Bose, co zapewnia wysoką jakość odtwarzanego dźwięku.

Urządzenia w tej odsłonie mają pełnić funkcję modowego dodatku. Słuchawki i smartfon tworzą spójną całość pod względem wzornictwa. Wykorzystanie rozpoznawalnych marek, takich jak Swarovski czy Bose, podkreśla wysoką pozycję tego zestawu w ofercie producenta. Kolekcja Brilliant na 2026 rok wpisuje się w trend personalizacji elektroniki użytkowej.

Zastosowane rozwiązania techniczne nie odbiegają od standardów najwyższej półki. Telefon oferuje dużą ilość pamięci operacyjnej oraz przestrzeni na pliki użytkownika. Dzięki temu sprzęt jest nie tylko estetyczny, ale również w pełni funkcjonalny w codziennym użytkowaniu.

Dostępność i cena

Limitowany zestaw Brilliant Collection zadebiutuje w Polsce 11 czerwca 2026 roku. Pakiet obejmuje smartfon Motorola Signature w wersji z 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej oraz słuchawki Moto Buds 2 Plus.

Zestaw będzie dostępny wyłącznie w fioletowej wersji kolorystycznej Pantone Violet Indigo. Cenę całego pakietu ustalono na poziomie 6299 złotych. To propozycja dla osób poszukujących urządzeń o unikalnym wyglądzie, które łączą cechy produktu technologicznego i biżuterii.

Źródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola