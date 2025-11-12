Samsung rozdaje telewizory. Nowa promocja 2 w 1

Mechanizm promocji jest prosty. Każdy, kto kupi jeden z wybranych 65-98 calowych telewizorów Samsung objętych promocją Smart Duet Samsung – a zatem wybrane modele z serii Neo QLED Mini LED 8K lub Neo QLED Mini LED 4K – otrzyma w prezencie mniejszy 42-calowy telewizor OLED (QE42S90FAEXXH), który doskonale sprawdzi się na przykład w sypialni, w pokoju dziecka do gry konsoli czy dowolnym innym pomieszczeniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak zachwala Samsung, główną zaletą bonusowego modelu jest doskonała jakość obrazu, dzięki matrycy QD-OLED z perfekcyjną czernią i wysokim kontrastem oraz jasnością do około 1200 nitów, co zapewnia znakomite wrażenia HDR.

Jak wziąć udział w promocji Smart Duet Samsung?

Aby skorzystać z oferty promocyjnej, wystarczy dokonać zakupu wybranego telewizora w terminie od 12 listopada do 31 grudnia 2025 roku w wybranej sieci sprzedaży: Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Samsung Brand Stores, samsung.pl oraz x-kom.

Następnie uczestnik powinien zamieścić swoją opinię (pozytywną lub negatywną) o zakupionym produkcie na stronie konkursowej, stronie sprzedawcy lub stronie porównywarki cenowej. Opinia ta powinna zawierać minimum 200 znaków wraz ze spacjami oraz ocenę w skali 1-5. Powinna być także oznaczona hasztagami: #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent i #PromocjaSmartDuetSamsung.

Następnie należy zarejestrować się na stronie promocji, wypełnić formularz zgłoszeniowy w ciągu 14 dni od zakupu za pośrednictwem konta Samsung Account, nie później jednak niż do 14 stycznia 2026 roku. Do formularza należy dołączyć skan dowodu zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej zakupionego urządzenia, zdjęcie lub zrzut z ekranu poświadczające pozostawienie opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego produktu oraz numer dowodu zakupu. O wzięciu udziału w promocji i otrzymaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. Pula nagród jest ograniczona i wynosi 270 sztuk.

Więcej informacji o promocji wraz z regulaminem znajduje się na stronie: www.smart-tv-duet.samsung.pl.

Lista telewizorów objętych promocją: