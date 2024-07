Szykuj się na droższą elektronikę. TSMC podnosi ceny

Tajwańczycy znają swoją aktualną pozycję na rynku produkcji półprzewodników. TSMC chce podnieść swoje marże, co zaowocuje wyższymi cenami za wafle krzemowe.

TSMC to obecnie największy i najnowocześniejszy producent półprzewodników na świecie. Z usług Tajwańczyków korzystają tacy technologiczni giganci jak Apple, AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm i wiele innych firm. Dystans między innymi producentami nadal pozostaje bardzo duży.

Producenci sprzętu przeniosą podwyżki cen na konsumentów

A jak donosi Morgan Stanley, według informacji rozesłanej przez TSMC do inwestorów, tajwański producent zamierza podnieść ceny wafli krzemowych dla wszystkich klientów w 2025 roku. Należy się spodziewać podwyżek nawet o 10%. Powodem jest bardzo wysoki popyt na usługi.

Negocjacje z klientami z segmentu AI i HPC, takimi jak NVIDIA, wskazują na to, że są oni w stanie zaakceptować skok z 18 000 dolarów na 20 000 dolarów za wafle wykonane w litografii 4 nm. Patrząc więc kilka lat wstecz mowa o podwyżkach na poziomie 25% względem pierwszego kwartału 2021 roku.

Klienci tacy jak Apple, którzy składają ogromne zamówienia na najnowsze procesy produkcji, byli mniej skłonni do negocjacji. Morgan Stanley spodziewa się podwyżki "tylko" o 4% dla krzemowych wafli w litografii 3 nm. Dla równowagi starsze technologie - takie jak 16 nm - pozostaną bez zmian, gdyż nie są tak popularne.

Tajwańczycy mówią wprost, że jeśli "klienci nie docenią wartości TSMC" to mogą liczyć na niedobory mocy produkcyjnych. Tajwański gigant chce bowiem podnieść swoją marżę do 53-54% w 2025 roku. Co to oznacza? Producenci sprzętu (laptopy, smartfony, podzespoły komputerowe) przeniosą podwyżki na konsumentów.

