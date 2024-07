ADATA pokazała nowe akwarium. Gracze będą zadowoleni

Chcesz by Twój komputer nie tylko był wydajny, cichy i chłodny, ale również ładny? Nie ma problemu! XPG pokazało obudowę zgodną z projektem ASUS BTF.

Najwięksi producenci podzespołów na świecie - tacy jak ASUS, GIGABYTE czy MSI - pracują nad płytami głównymi, które będą wyposażone w ukryte złącza. Ma to pozwolić na stworzenie lepiej wyglądających zestawów komputerowych, gdzie w szklanym oknie obudowy praktycznie nie widać przewodów.

Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna

Pierwsze modele zostały już pokazane na targach CES i Computex, mowa m.in. o projekcie ASUS BTF. Oczywiście tego typu płyty główne nie będą pasować do standardowych obudów. Na szczęście będzie w czym wybierać, a marka XPG należąca do firmy ADATA pokazała swoją propozycję.

XPG INVADER X BTF to konstrukcja o wymiarach 485 x 245 x 448 milimetrów i masie 8,95 kilograma. Stworzono ją z myślą o klasycznych płytach w formacie ATX, mATX i mITX oraz platformach ATX oraz mATX z ukrytymi złączami zasilania. Zmieścimy tutaj również chłodzenia procesora o wysokości do 175 milimetrów; karty graficzne o długości do 400 milimetrów; zasilacze ATX i do trzech nośników 3,5/2,5".

Pod względem wentylacji mowa o maksymalnie 10 wentylatorach - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze; trzy 120-milimetrowe na boku; po jednym 140-/120-milimetrowym z tyłu i na dole oraz dwa 120-milimetrowe na piwnicy. Fabrycznie producent dorzuca pięć mniejszych "śmigieł" z RGB LED.

Panel I/O znalazł się z przodu, przy dolnej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio oraz przyciski Power i Reset.

XPG INVADER X BTF trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona, ale należy zakładać cenę ponad 699 złotych.

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne