ASUS przygotował miniaturowe komputery do pracy i internetu

Szukasz wydajnego i cichego komputera? Nie masz miejsca na klasyczną "skrzynkę", ale nie lubisz laptopów? Nie ma problemu. Z pomocą przychodzą ASUS NUC 14 Pro+.

Pod koniec ubiegłego tygodnia informowaliśmy Was, że ASUS przygotował niewielki zestaw komputerowy skierowany do graczy. Mowa o serii ROG NUC wyposażonej w procesory Intel Meteor Lake oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Tajwańczycy pokazali jednak też Mini PC stworzone z myślą o pracy.

Ceny opisywanego sprzętu zaczynają się od 2765 złotych

ASUS NUC 14 Pro+ to jeszcze mniejsze komputery, zapowiadane już jakiś czas temu. Ponownie dostajemy układy Intel Core Ultra, ale nie zdecydowano się tutaj na dedykowane karty graficzne. Nie są one w końcu potrzebne do zastosowań biurowych. Zamiast tego do dyspozycji są iGPU z rodziny Intel ARC Alchemist.

Postawiono tutaj na aluminiową obudowę o wymiarach 144 x 112 x 41 i masie 800 gramów. Do wyboru są modele z procesorami Intel Core Ultra 9 185H, Ultra 7 165H/155H, Ultra 5 135H/125H. W sprzedaży pojawią się warianty z maksymalnie 48 GB pamięci RAM DDR5-5600 oraz nośnikiem 1 TB SSD PCIe 4.0 x4.

Kontroler sieciowy to 2,5-gigabitowy Intel I226, a do dyspozycji jest też łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Wśród dostępnych złączy dostajemy jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C, dwa Thunderbolt 4, trzy USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 2.0, dwa HDMI 2.1, RJ-45 oraz port zasilający.

Seria ASUS NUC 14 Pro+ pojawiła się już w pierwszych zagranicznych sklepach. Sugerowane ceny to od 649 do 1399 euro, czyli około 2765 - 5955 złotych. Dołączony zasilacz to zależnie od modelu wersja 120 lub 150 W.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne