AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X przetestowane. Znamy wydajność

Jaką wydajność zaoferują najtańsze procesory AMD Granite Ridge? Bardzo dobrą! Potwierdzają to najnowsze testy w programie Geekbench 6.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów dla komputerów stacjonarnych, czyli serii AMD Ryzen 9000. Ma ona przynieść spory skok wydajności za sprawą nowej architektury AMD Zen5. Co ważne nadal wykorzystywane będzie gniazdo AMD AM5, a więc nie trzeba wymieniać płyt głównych.

AMD oferuje o 14% wyższą wydajność niż generację temu

Na początek dostaniemy cztery różne modele - AMD Ryzen 5 9600X (6R/12W), Ryzen 7 9700X (8R/16W), Ryzen 9 9900X (12R/24W) oraz Ryzen 9950X (16R/32W). A jako, że od premiery dzieli nas już tylko kilka tygodni, a CPU są już w rękach pierwszych recenzentów, to w sieci przybywa nowych informacji.

Baza wyników programu Geekbench 6 wzbogaciła się o wpisy dotyczące dwóch najtańszych modeli - AMD Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X. Oba procesory przetestowano na płycie głównej ASUS ROG Crosshair X670E Hero i z zestawem pamięci RAM DDR5-6000 32 GB.

AMD Ryzen 5 9600X uzyskał 3284 punkty dla wydajności jednowątkowej i 14 594 punkty dla wydajności wielowątkowej. Zaś AMD Ryzen 7 9700X w tym samym teście zanotował kolejno 3370 i 16 329 punktów. Jest więc o około 14,5 i 13,8% wydajniej niż Ryzen 5 7600X oraz 15,7 i 6,9% wydajniej niż Ryzen 7 7700X.

AMD Granite Ridge zdaje się wyprzedać Intel Raptor Lake Refresh w wydajności jednego wątku, ale przegrywać w wydajności wielowątkowej. A to ona coraz bardziej liczy się w grach i programach. Co więcej Niebiescy również szykują się do premiery nowych CPU, czyli serii Intel Arrow Lake. Tym samym z ostatecznymi wnioskami warto się wstrzymać do premiery i niezależnych testów porównawczych.

Źródło zdjęć: Geekbench, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Geekbench, oprac. własne