ASUS prezentuje malucha dla graczy. Wydajności nie brakuje

Jesteś zapalonym graczem? Masz mało miejsca? Nie lubisz laptopów? Nie ma problemu! ASUS ma coś dla Ciebie na bazie najnowszych układów Intela i NVIDII.

Intel NUC to zestawy komputerowe, które tworzone były z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności w małym formacie. Ważna jednak była też jakość wykonania, kultura pracy czy możliwości modernizacji i naprawy. Naszą obszerną recenzję modelu NUC 13 Pro możecie przeczytać TUTAJ.

ASUS jak zwykle zaskakuje zabójczą ceną

Niestety w ubiegłym roku Niebiescy wycofali się z produkcji Mini PC, a argumentowane to było niechęcią do konkurowania ze swoimi partnerami, którzy też wydają niewielkie komputery. Na szczęście dział ten został wykupiony przez firmę ASUS, a Tajwańczycy pokazali właśnie swoje pierwsze modele skierowane do graczy.

ASUS ROG NUC mają wymiary 270 x 180 x 50 milimetrów i ważą około 2,6 kilograma. Do wyboru są dwa warianty - Intel Core Ultra 9 185H (16R/22W, do 5,1 GHz) + NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop oraz nieco słabszy Intel Core Ultra 7 155H (16R/22W, do 4,8 GHz) + NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop.

W przypadku pamięci RAM możemy tutaj zamontować do 64 GB DDR5-5600, za sprawą dwóch slotów SO-DIMM. Dla nośników danych przewidziano trzy miejsca M.2 2280 z interfejsem PCIe 4.0 x4.

Kodek dźwiękowy to Realtek ALC256, a dopełnia go bliżej nieokreślony, 2,5-gigabitowy kontroler sieciowy oraz karta od łączności bezprzewodowej WiFi 6E 2x2 i Bluetooth 5.3.

Panel I/O jest mocno rozbudowany jak na 2,5-litowy komputer. Dostajemy cztery USB 3.2 Gen 1, złącze audio, czytnik kart SD UHS-I, jedno HDMI 2.1, dwa DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 i dwa USB 2.0. Zewnętrzny zasilacz o mocy 330 W jest dość duży, jak w laptopach gamingowych.

Seria ASUS ROG NUC trafiła dzisiaj do sprzedaży, a w sieci dostępne są już pierwsze recenzje. Niestety jak przystało na Tajwańczyków nie jest tanio - mowa o 1759 euro, czyli około 7535 złotych za słabszy model.

