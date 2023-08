Intel NUC 13 Pro, czyli idealny sprzęt na pożegnanie (Test)

Jeśli szukasz małego i cichego komputera do pracy biurowej, przeglądania internetu oraz oglądania filmów to rozwiązaniem może być seria Intel NUC. Dzisiaj na warsztat bierzemy jeden z najnowszych modeli. Zaglądamy do środka, sprawdzamy wydajność i pobór mocy oraz testujemy czy jest to również sprzęt, który może zainteresować graczy.

NUC, a właściwie „Next Unit of Computing”, to niewielkie zestawy komputerowe zapoczątkowane przez Intela w 2013 roku. Najczęściej mowa o konfiguracjach typu barebone – a więc bez pamięci RAM i dysku, które zamknięte są w niewielkiej obudowie 10 x 10 centymetrów. Pojawiały się jednak również mniejsze i większe modele. W sprzedaży są też całe gotowe zestawy oraz same płyty główne z procesorem (chociaż cenowo rzadko kiedy jest to opłacalna opcja). Tego typu komputery skierowane są głównie do firm i biur, ale decydują się na nie również osoby prywatne.

Intel NUC 13 Pro to komputer dosłownie mieszczący się w dłoni

Początkowo, jeszcze za czasów Intel Sandy Bridge, NUC projektowane i produkowane były wyłącznie przez Niebieskich. Z czasem wkroczyły inne firmy. Od dużych, znanych marek, aż po niewielkie firmy z Chin. Niedawno Intel ogłosił oficjalnie, że wycofuje się z tego rynku. Nie oznacza to jednak końca komputerów typu NUC. Po prostu będą one pochodziły już tylko od partnerów. Główną linię Intela ma przejąć tajwański gigant, ASUS.

Najnowsza (i ostatnia) generacja to Intel NUC Arena Canyon, która oparta została na procesorach Intel Raptor Lake-P. Mowa o rozwiązaniu typu big.LITTLE, które łączy ze sobą dwa rodzaje rdzeni. Duże, wysokowydajne na bazie architektury Raptor Cove oraz małe, energooszczędne oparte na architekturze Gracemont. Pozwala to zaoferować zarówno wysoką wydajność, jak i niski pobór mocy w przypadku mniej wymagających zadań. Całość z obsługą pamięci RAM typu DDR4 i DDR5.

Nasza sztuka testowa to model Intel NUC 13 Pro z mało intuicyjnym oznaczeniem PNUC13ANKi7, czyli jeden z wyżej pozycjonowanych modeli, który debiutował w tym roku. Mowa o procesorze Intel Core i7-1360P wyposażonym w 12 rdzeni i 16 wątków z maksymalnym taktowaniem do 5,0 GHz w trybie Turbo. Możemy tutaj zamontować do 64 GB pamięci RAM DDR4 w formacie SO-DIMM oraz dwa nośniki danych typu M.2. Nie zabrakło też wbudowanej łączności Wi-Fi i Bluetooth.

Intel NUC 13 Pro (PNUC13ANKi7)

Wymiary : 117,0 × 112,0 × 36,5 milimetrów

: 117,0 × 112,0 × 36,5 milimetrów Masa : 537 gramów

: 537 gramów Procesor : Intel Core i7-1360P (12R/16W; do 5,0 GHz)

: Intel Core i7-1360P (12R/16W; do 5,0 GHz) Pamięć RAM : brak (do 64 GB; DDR-3200; SO-SIMM)

: brak (do 64 GB; DDR-3200; SO-SIMM) Pamięć wewnętrzna : brak (2x M.2)

: brak (2x M.2) Dostępne złącza : 3x USB 3.2 Gen 1, 1x jack 3,5 mm, 1x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4,

: 3x USB 3.2 Gen 1, 1x jack 3,5 mm, 1x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, Akcesoria : Zasilacz 120 W, adapter VESA

: Zasilacz 120 W, adapter VESA Inne : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, CEC, Kensington Lock

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, CEC, Kensington Lock Cena: około 2499 złotych

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak