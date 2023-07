To koniec Intel NUC, ale jest jeszcze światełko w tunelu

Intel to prawdziwy gigant technologiczny, który skupia się nie tylko na procesorach komputerowych. Jednak w ostatnich latach, pod przewodnictwem Pata Gelsingera, firma stopniowo wycofuje się z kolejnych rynków. Po sektorze SSD i Optane, modemach dla laptopów i serwerach przyszła pora na kolejny dział.

Jak poinformowała redakcja Serve The Home, a co potwierdzili już oficjalnie Niebiescy, Intel rezygnuje z rynku NUC. Mowa o niewielkich zestawach komputerowych (SFF) typu barebone, które podzielone były na trzy grupy - urządzenia biurowe, rozwiązania biznesowe oraz wydajne maszyny dla graczy.

Intel nadal wierzy w słuszność i powodzenia tego typu komputerów, jednak Amerykanie nie chcą kanibalizować rynku i konkurować ze swoimi partnerami. Tym samym zdecydowano się zaprzestać bezpośrednich inwestycji z biznes Next Unit of Compute (NUC). Decyzja ta nie wpłynie na pozostałą część działalności Intel Client Computing Group (CCG) czy Network and Edge Computing (NEX).

We have decided to stop direct investment in the Next Unit of Compute (NUC) Business and pivot our strategy to enable our ecosystem partners to continue NUC innovation and growth. This decision will not impact the remainder of Intel’s Client Computing Group (CCG) or Network and Edge Computing (NEX) businesses. Furthermore, we are working with our partners and customers to ensure a smooth transition and fulfillment of all our current commitments – including ongoing support for NUC products currently in market.