Intel zaoferuje dużo wydajniejsze iGPU. Czy AMD ma się czego bać?

Jeszcze w tym roku czekają nas przynajmniej dwie premiery od Niebieskich. Mowa oczywiście o procesorach Intel Raptor Lake Refresh dla komputerów stacjonarnych oraz Intel Meteor Lake dla laptopów. Obie przewidywane są na czwarty kwartał 2023. A im bliżej debiutu, tym więcej pojawia się informacji.

Nowe iGPU Intela będzie wydajniejsze od iGPU AMD

Na chińskiej platformie bilibili użytkownik o pseudonimie "Golden Pig Upgrade", który znany jest z trafnych przecieków, podzielił się kolejnymi szczegółami dotyczącymi Intel Meteor Lake. Mowa o próbce inżynieryjnej wyposażonej w 16 rdzeni (6P/8E/2LP), która pracuje w zakresie od 20 do 65 W i z zegarem do 4,8 GHz.

Jest to zauważalnie mniej niż dostępny już na rynku mobilnym procesor Intel Core i7-1370P z rodziny Raptor Lake, którego zegar boost wynosi do 5,0 GHz. Źródło jednak twierdzi, że zobaczymy takie taktowania również i w przypadku rodziny Intel Meteor Lake dla flagowej serii Core Ultra 9.

Dużo ciekawszym fragmentem przecieku są jednak szczegóły na temat zintegrowanego układu graficznego. Oparto go na 8 rdzeniach Intel Xe co oznacza 128 jednostek wykonawczych. W połączeniu z zegarem do 2,2 GHz mowa o wydajności na poziomie 4,5 TFLOPS. A więc o około 5% lepiej niż w przypadku AMD Radeon 780M używanego w APU z serii Phoenix od Czerwonych.

AMD znalazło sobie nisze na rynku, którą do tej pory zdawało się dominować. Mowa o przenośnych konsolach(/UMPC) jak Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally czy inne chińskie alternatywy. Jednak z mocniejszym niż do tej pory iGPU Intel będzie zagrażał pozycji AMD. Decydująca będzie cena nowych CPU, ich pobór mocy oraz temperatury. Laptopy i przenośne konsole są dużo bardziej wymagające niż duże PC.

