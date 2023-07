DeepCool Assassin IV trafia do sprzedaży. To nowy król wydajności

Szukasz wydajnego i cichego układu chłodzenia procesora? Nie jesteś fanem gotowych zestawów All in One? Nie ma sprawy! DeepCool ma coś dla Ciebie.

Na początku stycznia, podczas targów CES 2023 w Las Vegas, firma DeepCool pokazała na swoim stanowisku nowe, flagowe chłodzenie procesora. Kilka miesięcy później zostało ono oficjalnie zapowiedziane, o czym pisaliśmy na łamach Telepolis. Jednak dopiero teraz Assassin IV trafia do sprzedaży i w ręce recenzentów.

Wieżowe rozwiązanie DeepCool wygrywa z zestawami AiO

DeepCool Assassin IV to chłodzenie procesora o wymiarach 164 x 144 x 147 milimetrów i wadze aż 1575 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dwiema wieżami, siedmioma 6-milimetrowymi ciepłowodami, dwoma wentylatorami oraz dodatkową osłoną maskującą. Całość utrzymana w czarnej kolorystyce.

Zdecydowano się na połączenie wentylatora 140- ze 120-milimetrowym. Pracują one z prędkością do 1700 RPM przy wydajności do 79,1/58,1 CFM, ciśnieniu do 2,4/2,1 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 29,4 dB(A). Jest też do wyboru drugi profil, który oferuje niższą wydajność, ale lepszą kulturę pracy - do 22,5 dB(A).

Pierwsze testy wydajności potwierdzają, że DeepCool Assassin IV bez problemu radzi sobie z procesorami o TDP do 280 W. Co więcej w trybie "Performance" chłodzenie wypada lepiej niż wiele zestawów All in One z radiatorami 240- i 280-milimetrowymi. Również tych drogich i uznanych na rynku.

DeepCool Assassin IV trafił już do pierwszych zagranicznych sklepów. Sugerowana cena to 99,99 euro, ale w Polsce należy zakładać około 499 złotych. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne