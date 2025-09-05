Sprzęt

Intel Panther Lake-H jednak z wyższym poborem mocy

Zarówno Niebiescy, jak i partnerzy są już gotowi do premiery. Laptopy czekają na wysyłkę, a tym samym w sieci pojawia się coraz więcej informacji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 WRZ 2025
1
Intel planuje debiut procesorów Panther Lake-H na końcówkę 2025 roku, a dzięki najnowszym przeciekom wiemy o nich coraz więcej. Będzie to pierwsza linia układów wykorzystująca nową litografię Intel 18A. Chipy zostały po raz pierwszy zaprezentowane na targach Computex 2025, a teraz dodatkowe informacje pojawiły się w bazie CoreBoot.

Szeroka dostępność planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku

Seria Core Ultra 300 została podzielona na cztery warianty - podstawowy, zwykły, premium i super. Przynajmniej wewnętrznie, bo należy zakładać klasyczny podział jak do tej pory - Ultra 5, 7 i 9 oraz wersje niskonapięciowe. Wszystkie z nich wykorzystają architektury Cougar Cove i Darkmont, ale wyposażone zostaną w różną liczbę rdzeni, taktowania oraz TDP.

Najmocniejsza wersja zaoferuje konfigurację 4+8+4+12, czyli 4 rdzenie Performance, 8 rdzeni Efficient, 4 rdzenie LP-E oraz 12 rdzeni graficznych Xe3. A wariant premium to 4+8+4+4, czyli po prostu słabsze iGPU.

Skoro mowa o układach graficznych, to architektura Celestial (Xe3) zastąpi Battlemage (Xe2) znaną m.in. z układów Lunar Lake. Powinno to znacząco zwiększyć wydajność w grach i programach. Warto też zwrócić uwagę na zmienione limity energetyczne - procesory Panther Lake-H mają działać w zakresie 25-64 W, a nie jak wcześniej zakładano 25-45 W.

Pierwsze urządzenia oparte na nowych CPU zostały już zaprezentowane przez producentów takich jak Acer, a także przez dostawców przemysłowych płyt, m.in. ADLINK i DFI. Sprzęt trafi na rynek w 2025 roku w ograniczonej dostępności, a masowa produkcja i szeroka dostępność przewidziane są na początek 2026 roku.

telepolis
Intel laptop procesor CPU Intel Arc Celestial Intel Panther Lake Intel Cougar Cove Intel Darkmont
Zródła zdjęć: Intel, Coreboot
Źródła tekstu: Wccftech, CoreBoot, oprac. własne