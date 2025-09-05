Intel Panther Lake-H jednak z wyższym poborem mocy

Intel planuje debiut procesorów Panther Lake-H na końcówkę 2025 roku, a dzięki najnowszym przeciekom wiemy o nich coraz więcej. Będzie to pierwsza linia układów wykorzystująca nową litografię Intel 18A. Chipy zostały po raz pierwszy zaprezentowane na targach Computex 2025, a teraz dodatkowe informacje pojawiły się w bazie CoreBoot.

Szeroka dostępność planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku

Seria Core Ultra 300 została podzielona na cztery warianty - podstawowy, zwykły, premium i super. Przynajmniej wewnętrznie, bo należy zakładać klasyczny podział jak do tej pory - Ultra 5, 7 i 9 oraz wersje niskonapięciowe. Wszystkie z nich wykorzystają architektury Cougar Cove i Darkmont, ale wyposażone zostaną w różną liczbę rdzeni, taktowania oraz TDP.

Najmocniejsza wersja zaoferuje konfigurację 4+8+4+12, czyli 4 rdzenie Performance, 8 rdzeni Efficient, 4 rdzenie LP-E oraz 12 rdzeni graficznych Xe3. A wariant premium to 4+8+4+4, czyli po prostu słabsze iGPU.

Skoro mowa o układach graficznych, to architektura Celestial (Xe3) zastąpi Battlemage (Xe2) znaną m.in. z układów Lunar Lake. Powinno to znacząco zwiększyć wydajność w grach i programach. Warto też zwrócić uwagę na zmienione limity energetyczne - procesory Panther Lake-H mają działać w zakresie 25-64 W, a nie jak wcześniej zakładano 25-45 W.