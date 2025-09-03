Sprzęt

Acer pokazał pierwsze laptopy z Intel Panther Lake

Zarówno Niebiescy, jak i ich partnerzy są już gotowi do wprowadzenia na rynek urządzeń z nowymi procesorami. Pokazano je już w Niemczech.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
0
W przededniu rozpoczęcia się targów IFA 2025 w Berlinie firma Acer zaprezentowała laptopa Swift 16 AI, który będzie jednym z pierwszych urządzeń na rynku korzystającym z CPU nowej generacji -  Intel Panther Lake. Sprzęt wyróżnia się wyjątkowo smukłą konstrukcją, 16-calowym ekranem OLED 3K, ogromnym gładzikiem haptycznym oraz bogatym zestawem funkcji opartych na AI, a przy tym waży mniej niż 1 kg.

Nowe NPU jest trzykrotnie wydajniejsze niż w Intel Arrow Lake

Podczas prezentacji Intel ujawnił, że pełna premiera procesorów Panther Lake odbędzie się w 2026 roku. Nowe układy mają oferować zupełnie świeżą architekturę rdzeni, szybszą grafikę, lepsze możliwości w grach, wydłużony czas pracy na baterii oraz rozbudowaną obsługę sztucznej inteligencji.

Z wcześniejszych informacji wiadomo, że seria Panther Lake będzie dostępnay w konfiguracjach do 16 rdzeni, łączących architektury Cougar Cove i Darkmont oraz litografię Intel 18A. Procesory te zostaną wyposażone w zintegrowany układ graficzny Xe3-LPG oraz nowe NPU, którego wydajność ma być trzykrotnie wyższa niż w obecnych układach Arrow Lake.

Acer Swift 16 AI oprócz nowego CPU zaoferuje do 32 GB pamięci LPDDR5x, obsługę WiFi 7, Bluetooth 6 oraz dwa porty Thunderbolt 4. Wśród funkcji opartych na sztucznej inteligencji znajdą się m.in. generatywne narzędzia do zmiany tła w wideo, nowe ustawienia systemu Windows oraz specjalna strefa AI Experience Zone, umożliwiająca lokalne przetwarzanie zadań.

Na razie Acer nie podał szczegółowej specyfikacji ani ceny, jednak firma zapowiada szybkie wprowadzenie laptopa do sprzedaży. Swift 16 AI ma pojawić się pod koniec 2025 roku, a kolejne urządzenia z Intel Panther Lake trafią do sklepów w pierwszej połowie 2026.

Image
telepolis
acer Intel laptop Intel Panther Lake IFA 2025 Acer Swift 16 AI
Zródła zdjęć: Acer
Źródła tekstu: Acer, oprac. własne