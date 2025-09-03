Acer pokazał pierwsze laptopy z Intel Panther Lake

W przededniu rozpoczęcia się targów IFA 2025 w Berlinie firma Acer zaprezentowała laptopa Swift 16 AI, który będzie jednym z pierwszych urządzeń na rynku korzystającym z CPU nowej generacji - Intel Panther Lake. Sprzęt wyróżnia się wyjątkowo smukłą konstrukcją, 16-calowym ekranem OLED 3K, ogromnym gładzikiem haptycznym oraz bogatym zestawem funkcji opartych na AI, a przy tym waży mniej niż 1 kg.

Nowe NPU jest trzykrotnie wydajniejsze niż w Intel Arrow Lake

Podczas prezentacji Intel ujawnił, że pełna premiera procesorów Panther Lake odbędzie się w 2026 roku. Nowe układy mają oferować zupełnie świeżą architekturę rdzeni, szybszą grafikę, lepsze możliwości w grach, wydłużony czas pracy na baterii oraz rozbudowaną obsługę sztucznej inteligencji.

Z wcześniejszych informacji wiadomo, że seria Panther Lake będzie dostępnay w konfiguracjach do 16 rdzeni, łączących architektury Cougar Cove i Darkmont oraz litografię Intel 18A. Procesory te zostaną wyposażone w zintegrowany układ graficzny Xe3-LPG oraz nowe NPU, którego wydajność ma być trzykrotnie wyższa niż w obecnych układach Arrow Lake.

Acer Swift 16 AI oprócz nowego CPU zaoferuje do 32 GB pamięci LPDDR5x, obsługę WiFi 7, Bluetooth 6 oraz dwa porty Thunderbolt 4. Wśród funkcji opartych na sztucznej inteligencji znajdą się m.in. generatywne narzędzia do zmiany tła w wideo, nowe ustawienia systemu Windows oraz specjalna strefa AI Experience Zone, umożliwiająca lokalne przetwarzanie zadań.