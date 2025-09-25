Intel planuje podwyżkę cen. Mowa o najwydajniejszych modelach

Według najnowszych branżowych doniesień, Intel planuje podnieść ceny swoich starszych procesorów - serii Core 13. i 14. generacji. Ze względu na średnio udaną premierę rodziny Arrow Lake, układy te wciąż cieszą się dużą popularnością zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach.

Na razie wzrost cen w sklepach nie jest jeszcze widoczny

O ile nowe CPU przyniosły poprawę w kwestiach poboru mocy i temperatur pod obciążeniem, kluczowy parametr - wydajność w grach i programach - często pozostał na tym samym poziomie. Tym samym serie Raptor Lake i Raptor Lake Refresh są chętniej wybierane za lepszy stosunek ceny do możliwości - również w naszych zestawieniach z polecanymi PC.

Według DigiTimes, ograniczona podaż procesorów 13. i 14. generacji oraz słabsza sprzedaż nowszych modeli, takich jak Arrow Lake, Lunar Lake i Meteor Lake, doprowadziły do decyzji Intela o podwyżce cen Raptor Lake o ponad 10%. Będzie to oznaczać różnicę o około kilkadziesiąt złotych na sztuce, chociaż we flagowych modelach będzie to bliżej 100-200 złotych.

Na razie wzrost cen nie jest widoczny u dużych sprzedawców, jednak w nadchodzących miesiącach można spodziewać się mniejszej dostępności i wyższych cen Raptor Lake. Intel został poproszony o komentarz, ale rzecznik firmy odmówił wypowiedzi na ten temat.