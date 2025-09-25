Sprzęt

Intel planuje podwyżkę cen. Mowa o najwydajniejszych modelach

Mamy złe wieści dla fanów Niebieskich, którzy planowali złożenie nowego lub modernizację obecnego PC - będzie zauważalnie drożej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:27
Według najnowszych branżowych doniesień, Intel planuje podnieść ceny swoich starszych procesorów - serii Core 13. i 14. generacji. Ze względu na średnio udaną premierę rodziny Arrow Lake, układy te wciąż cieszą się dużą popularnością zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach.

Na razie wzrost cen w sklepach nie jest jeszcze widoczny

O ile nowe CPU przyniosły poprawę w kwestiach poboru mocy i temperatur pod obciążeniem, kluczowy parametr - wydajność w grach i programach - często pozostał na tym samym poziomie. Tym samym serie Raptor Lake i Raptor Lake Refresh są chętniej wybierane za lepszy stosunek ceny do możliwości - również w naszych zestawieniach z polecanymi PC.

Według DigiTimes, ograniczona podaż procesorów 13. i 14. generacji oraz słabsza sprzedaż nowszych modeli, takich jak Arrow Lake, Lunar Lake i Meteor Lake, doprowadziły do decyzji Intela o podwyżce cen Raptor Lake o ponad 10%. Będzie to oznaczać różnicę o około kilkadziesiąt złotych na sztuce, chociaż we flagowych modelach będzie to bliżej 100-200 złotych.

Na razie wzrost cen nie jest widoczny u dużych sprzedawców, jednak w nadchodzących miesiącach można spodziewać się mniejszej dostępności i wyższych cen Raptor Lake. Intel został poproszony o komentarz, ale rzecznik firmy odmówił wypowiedzi na ten temat.

Na koniec warto przypomnieć, że jeszcze w tym roku Niebiescy planują wydanie mobilnej serii Intel Panther Lake. Jednak szersza dostępność laptopów z tymi CPU spodziewana jest dopiero na początku 2026 roku, a na dodatek nie będą to tanie sprzęty. Dodatkowo konsumenci wbrew założeniom producentów niechętnie podchodzą do segmentu "AI PC".

Image
telepolis
Intel procesor CPU LGA 1700 Intel Raptor Lake Refresh Intel Core 14. generacji
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: DigiTimes, Wccftech, oprac. własne