Pierwsze informacje o architekturze Intel Lunar Lake. Premiera w 2023-2024 roku?

Intel opublikował nowy patch do sterowników do Linuxa, w którym po raz pierwszy pojawiła się informacje o architekturze Lunar Lake. Czy to następca Meteor Lake?

Jeszcze w tym miesiącu - dokładnie 30 marca o godzinie 15:00 - do sprzedaży trafią nowe procesory Intela z architekturą Rocket Lake. Kilka miesięcy później, ale jeszcze w 2020 roku, zadebiutują układy Alder Lake, czyli pierwsze desktopowe układy w litografii 10 nm SuperFin, które przy okazji będą budowane hybrydowo, czyli wykorzystają jednocześnie mocne rdzenie oraz jednostki energooszczędne. Mocno przypomina to rozwiązanie, z którym mamy do czynienia od wielu lat na rynku układów mobilnych za sprawą architektury ARM big.LITTLE. Ale jak wyglądają dalsze plany Intela?

Wiemy, że w tym roku zadebiutują procesory Rocket Lake i Alder Lake. Po nich prawdopodobnie w 2022 roku powinny zadebiutować procesory Intel Meteor Lake, które szykowane są z myślą o litografii 7 nm EUV. Na ten moment nie wiemy o nich zbyt wiele, ale możemy się domyślać, że one również wykorzystają budowę hybrydową z mocnymi i energooszczędnymi rdzeniami. Kolejne w kolejce są układy Lunar Lake, o których informacje pojawiły się w najnowszych sterownikach Intela dla Linuxa.

W sterownikach Intela do sieci przewodowej pojawiła się informacja o wsparciu dla układów Lunar Lake. Możemy się jedynie domyślać, że będzie to 14. generacja procesorów Core, być może produkowana już w 5 nm, ale to jedynie przypuszczenia. Najwcześniej procesory pojawią się na sklepowych półkach w 2023 lub nawet 2024 roku. W podobny sposób, również w sterownikach do Linuxa, po raz pierwszy pojawiały się wzmianki o innych architekturach Intela, np. Comet Lake.

Źródło tekstu: TechPowerUp