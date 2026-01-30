AMD Zen 6 zaoferuje do 50% więcej rdzeni i pamięci podręcznej

AMD szykuje się do prezentacji pierwszych procesorów na bazie architektury Zen 6 jeszcze w tym roku i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z większych zmian ostatnich lat. Do sieci trafiły nowe informacje na temat rozmiaru układów CCD, które po raz pierwszy mają być produkowane w litografii TSMC N2. Trafią one zarówno do serwerowej serii EPYC Venice, jak i konsumenckich układów Ryzen 10000.

Nowe procesory mają wciąż używać gniazda AMD AM5

Należy pamiętać, że nie cały procesor będzie wykonany w procesie produkcji klasy 2 nm. Przykładowo sekcja I/O wciąż ma korzystać ze starszego i szerzej dostępnego węzła TSMC N3P. Z tej samej technologii mogą skorzystać również tańsze, bardziej budżetowe modele.

Wracając jednak do CCD, znany informator HXL przygotował porównanie obejmujące większość generacji AMD w ostatnich latach:

Zen 2: 2x4 rdzenie, 2x16 MB L3, TSMC N7, około 77 mm 2

Zen 3: 8 rdzeni, 32 MB L3, TSMC N7, około 83 mm 2

Zen 4: 8 rdzeni, 32 MB L3, TSMC N5, około 72 mm 2

Zen 5: 8 rdzeni, 32 MB L3, TSMC N4, około 71 mm 2

Zen 6: 12 rdzeni, 48 MB L3, TSMC N2, około 76 mm2

Jak widać, Zen 6 ma zajmować ~76 mm2, czyli nieznacznie więcej niż w przypadku Zen 4 i Zen 5, które napędzały serie Ryzen 7000 i 9000. Mówimy tu o wzroście rzędu 5-7%, mimo że liczba rdzeni wzrasta z 8 do 12, a pamięć L3 z 32 do 48 MB. To oznacza aż 50% przyrost zarówno liczby rdzeni, jak i pojemności cache przy niemal niezmienionej powierzchni krzemu.