Intel Core Ultra 9 285K przetestowany. Jest dobrze

Procesory Intel Core Ultra 200S trafiły już w ręce dziennikarzy, a w sieci pojawiły się pierwsze niezależne wyniki wydajności. Jest dobrze, ale bez szału.

W zeszłym tygodniu zaprezentowano oficjalnie procesory Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych. Mowa o budowie modułowej korzystającej z nowych architektur jak Lion Cove i Skymont oraz litografii od TSMC. Ma to zapewnić wysoką wydajność przy mniejszym poborze mocy i niższych temperaturach.

Wzrost wydajności zauważalny, ale nie ogromny

Sklepowy debiut oraz zejście embargo na testy planowane jest na 24 października 2024. Nikogo nie powinno więc dziwić, że omawiane CPU trafiły już do pierwszych recenzentów. Na szczęście część z nich nie potrafi dochować tajemnicy, a w sieci pojawią się wyniki wydajności.

Intel Core Ultra 9 285K to nowy flagowiec wyposażony w 24 rdzeni (8P+16E) i 24 wątki z taktowaniem do 5,7 GHz. W opisywanych dalej testach współpracował on z płytą główną ASRock Z890 Steel Legend, 32 GB pamięci RAM DDR5-5600 oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.

Benchmark wbudowany w program CPU-Z wskazał 909 punktów dla wydajności jednowątkowej. Nie jest to najlepszy wynik, a Intel Core i9-14900K (24R/32W) potrafi osiągnąć 926 punktów. Dużo lepiej wygląda to w testach wydajności wielowątkowej, gdzie uzyskano 18 964 punktów.

W domowych warunkach powinno być jednak jeszcze wydajniej. Tutaj bowiem tester użył wyjątkowo wolnych modułów RAM (5600 MT/s), gdzie Intel Core Ultra 200S obsługuje nawet modele 8000 MT/s. Dodatkowo temperatury dobijały do 100°C, a więc z pewnością nie używano chłodzenia wodnego.

Mimo wszystko zgodnie z dotychczasowymi informacjami Intel Arrow Lake nie zaskoczy nas ogromnym skokiem wydajności. Tym razem Niebiescy skupili się na poprawie energooszczędności. Warto pamiętać, że zaszła również zmiana gniazda z LGA 1700 na LGA 1851, a to oznacza nowe płyty główne.

