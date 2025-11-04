To dzisiaj niezbędny sprzęt. W Action kupisz za niecałe 75 zł

Biorąc pod uwagę czas pracy przeciętnego smartfona, warto na wyjazdy mieć zapasowe źródło energii. Chociaż coraz częściej w środkach transportu, np. pociągach, można znaleźć gniazdka ładowania, to ładowarka nie zawsze będzie wystarczająca. Warto mieć powerbank, a do tego dojść pojemny. Właśnie taki znajdziecie teraz w promocyjnej cenie w Action.

Powerbank w Action

W aktualnej ofercie tygodnia Action znajduje się powerbank do szybkiego ładowania marki Xtorm. Ma on pojemność 20 000 mAh, więc wystarczy na kilka naładowań telefonu. Do tego wyposażony jest w dwa złącza: jedno USB-A oraz jedno USB-C, więc można uzupełnić energię w dwóch urządzeniach jednocześnie.

Jednak największą zaletą powerbanku jest moc ładowania. Ta wynosi 20 W. Nie jest to może najszybszy model na rynku, ale jest to wartość wystarczająca do dość sprawnego naładowania telefonu, tabletu czy zegarka. W ciągu 30 min powinniśmy dość sprawnie naładować wybrane urządzenie i tym samym znacząco wydłużyć jego żywotność. Na wyjazdach sprawdzi się doskonale.