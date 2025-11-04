Sprzęt

To dzisiaj niezbędny sprzęt. W Action kupisz za niecałe 75 zł

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie wyjazdy bez powerbanku pod ręką. Jeśli jeszcze takiego nie masz, to leć do Action. Kupisz pojemny model w niezłej cenie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:48
0
Biorąc pod uwagę czas pracy przeciętnego smartfona, warto na wyjazdy mieć zapasowe źródło energii. Chociaż coraz częściej w środkach transportu, np. pociągach, można znaleźć gniazdka ładowania, to ładowarka nie zawsze będzie wystarczająca. Warto mieć powerbank, a do tego dojść pojemny. Właśnie taki znajdziecie teraz w promocyjnej cenie w Action.

Powerbank w Action

W aktualnej ofercie tygodnia Action znajduje się powerbank do szybkiego ładowania marki Xtorm. Ma on pojemność 20 000 mAh, więc wystarczy na kilka naładowań telefonu. Do tego wyposażony jest w dwa złącza: jedno USB-A oraz jedno USB-C, więc można uzupełnić energię w dwóch urządzeniach jednocześnie.

Jednak największą zaletą powerbanku jest moc ładowania. Ta wynosi 20 W. Nie jest to może najszybszy model na rynku, ale jest to wartość wystarczająca do dość sprawnego naładowania telefonu, tabletu czy zegarka. W ciągu 30 min powinniśmy dość sprawnie naładować wybrane urządzenie i tym samym znacząco wydłużyć jego żywotność. Na wyjazdach sprawdzi się doskonale.

Jest jednak haczyk — promocja na powerbank Xtorm obowiązuje tylko do dzisiaj, czyli 4 listopada. Jest on dostępny w cenie 74,79 zł. Po tym czasie standardowa kwota to 87,95 zł. Nadal dość atrakcyjna, ale to jednak ponad 13 zł w kieszeni. Powerbank dostępny jest w trzech kolorach — grafitowym, białym oraz niebieskim.

telepolis
Action Xtorm powerbank xtorm powerbank Action Action powerbank Powerbank z Action Powerbank Xtorm w Action
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: oprac. własne