Potrzebujesz taniego laptopa, ale Chrome OS odpada? Ten jest ciekawym wyborem

To powiedziawszy, rozumiem, że są osoby, które są zainteresowane tylko nowym sprzętem. I może to wynikać z wielu powodów, nad którymi nie ma co się rozwodzić, bo każdy ma własne. Czy da się więc kupić nowego laptopa z Windowsem za mniej, niż 1000 zł? Oczywiście. Lepiej jednak tego nie robić, bo sprzęt taki będzie rozczarowaniem zarówno pod względem wydajności, jak i jakości. Dorzucenie przynajmniej kilkuset złotych to nie opcja, a konieczność.

Lenovo V15 G4

To powiedziawszy, z czystym sumieniem mogę polecić ten laptop od Lenovo. I nie jest to demon prędkości, czy potężna maszyna do gier. Oferuje jednak na tyle dobre parametry, że nie zawiedzie nikogo podczas pracy biurowej, a i poradzi sobie ze starszymi, lub prostszymi tytułami, chociaż rzecz jasna bez szaleństw. Ot, świetny laptop dla ucznia, lub studenta, którego olbrzymią zaletą jest to, że można go kupić w 15 ratach 0% dzięki promocji na Allegro, płacąc za niego 110 zł miesięcznie lub jednorazowo 1650 zł.

Znajdziemy w nim 15,6-calową matrycę Full HD, procesor Intel i 3 1315u, którego wspiera 16 GB RAM i 512 GB SSD. I chociaż w promocji tej występują także tańsze laptopy, to pracują one pod kontrolą znacznie słabszego Celerona, mają mniej RAM i często brak systemu operacyjnego. Tu zaś na starcie mamy Windowsa 11. Zestaw ten spokojnie wystarczy na wiele lat, czy to nauki, czy jako komputer domowy.