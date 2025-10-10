W Niemczech będą do nich strzelać. To pomysł Polaków

Drony stały się dużym zagrożeniem. Nie chodzi już nawet o rosyjskie maszyny, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Powodem problemów często są też nieświadomi użytkownicy zwykłych, domowych urządzeń. Nawet w Polsce dochodziło do zdarzeń, w których winę ponosili zwyczajnie głupi operatorzy prywatnych dronów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co więcej, dosłownie kilka dni temu doszło do chwilowego paraliżu lotniska w Monachium, właśnie z powodu niezidentyfikowanych maszyn, których pochodzenie wciąż jest nieznane. Dlatego Niemcy szykują nowe przepisy, które dadzą policji uprawnienia do zestrzeliwania nawet niewielkich, latających maszyn.

Policja będzie strzelać do dronów

Niemiecki rząd pracuje już nad przepisami, które pozwolą policji na strzelanie do niezidentyfikowanych dronów. Co prawda prawo musi zostać zaakceptowane jeszcze przez parlament, ale twórcy regulacji spodziewają się szybkiej i łatwej ścieżki legislacyjnej.

Kanclerz Friedrich Merz ma nadzieję, że nowe przepisy pozwolą skuteczniej radzić sobie z zagrożeniem z powietrza. O ile policja będzie mogła zestrzeliwać małe maszyny, poruszające się na wysokości drzew, tak większymi i poważniejszymi maszynami nadal będzie zajmować się wojsko.

Tylko w tym roku niemiecki służby wykryły 172 przypadki zakłócenia w ruchu lotniczym, które były spowodowane dronami. Dla porównania w zeszłym roku było ich 129, a w 2023 odnotowano 121 takich sytuacji.

Być może inne europejskie kraje pójdą śladem Niemców. W Polsce już w grudniu zeszłego roku mówiło się o nowelizacji prawa lotniczego, która nada służbom nowe uprawnienia i pozwoli na zestrzeliwanie dronów, które mogą stanowić zagrożenie.