Od stycznia wchodzi "podatek od smartfonów". Wyjaśniamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało nowelizację rozporządzenia dotyczącego tzw. opłaty reprograficznej, która przez wielu nazywana jest podatkiem od smartfonów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku. Dzięki temu do polskich artystów ma co rok trafiać dodatkowe 150-200 mln zł.

Podatek od smartfonów

Opłata reprograficzna nie jest niczym nowym. Obowiązuje od 1994 roku. Pobierana jest od urządzeń oraz nośników, które pozwalają na kopiowanie utworów na własny użytek. Do tej pory dotyczyło to przede wszystkim magnetofonów, magnetowidów, skanerów czy kserokopiarek. Jednak od 1 stycznia 2026 roku obejmie również smartfony, tablety, telewizory oraz laptopy.

Ministerstwo chce, aby opłata wynosiła 1 proc. końcowej ceny urządzenia w przypadku właśnie smartfonów, tablety, laptopów czy telewizorów. Dla pozostałych urządzeń zostanie ona określona na poziomie 2 proc. Nakładana będzie na producentów oraz importerów, więc w teorii nie powinni jej odczuć konsumenci. Chociaż resort przekonuje, że nie wpłynie to na cenę końcową urządzeń, to wiele osób przekonuje, że w praktyce urządzenia minimalnie jednak zdrożeją.

Opłata będzie pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń. Chcemy uprościć system, urealnić wartość opłat i zadbać o równowagę w obrocie urządzeniami o rozszerzonych funkcjach. wyjaśnia ministerstwo.

Rząd szacuje, że dzięki temu do polskich artystów trafi dodatkowe 150-200 mln zł rocznie. Co ważne, nie trafią one do budżetu państwa czy samorządów. Mają być rekompensatą dla muzyków czy filmowców za teoretyczną i praktyczną możliwość kopiowania ich utworów na własny użytek, która jest prawnie uregulowana i dozwolona.