Prawdziwy jackpot na gwarancji. Dostał lepszy sprzęt niż wysłał

Procedura reklamacyjna kart graficznych zwykle kojarzy się z długim czekaniem i nerwami, ale tym razem skończyła się wyjątkowo szczęśliwie. Użytkownik Reddita opisał sytuację, w której wadliwy GeForce RTX 5070 od firmy PNY został odesłany na RMA, a w zamian wrócił do niego GeForce RTX 5070 Ti. Sam zainteresowany twierdzi, że cały proces przebiegł szybko.

Nawet jeśli to była pomyłka, to PNY dostało darmową reklamę

Jest czego pozazdrościć, bo mówimy tutaj nie tylko o mocniejszym GPU, ale i większej pamięci VRAM - 16 zamiast 12 GB. Co więcej, GeForce RTX 5070 kosztuje obecnie w Polsce około 2549 złotych, podczas gdy GeForce RTX 5070 Ti startuje od 3999 złotych. Internauta "zarobił" więc 1450 złotych.

Oczywiście trudno powiedzieć czy to była dobra wola PNY, czy zwykła pomyłka na magazynie. Przy obecnym kryzysie DRAM wiele wskazuje na drugą opcję, ale mogło być też po prostu tak, że na stanie brak było zwykłych GeForce RTX 5070 i stąd decyzja o wysłaniu mocniejszego wariantu.