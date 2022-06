Tajwańczycy prezentują srebrny ideał dla małych PC

Szukasz małej i taniej płyty głównej z dobrą specyfikacją? Nie lubisz podświetlenia RGB LED? Stawiasz na procesory Intela? W takim razie Biostar ma coś dla Ciebie!

Chcąc złożyć niewielki zestaw komputerowy użytkownik powinien posiadać nieco większą wiedzę. Konieczne bowiem staje się dobranie odpowiednio małych podzespołów komputerowych, które muszą do siebie pasować. Mowa przede wszystkim o płycie głównej, obudowie, karcie graficznej, zasilaczu i chłodzeniu procesora.

Biostar przygotował płytę mITX dla Intel Alder Lake-S

Dzisiaj skupimy się na pierwszym z wymienionych elementów. Tajwańczycy pokazali nową, małą płytę główną Biostar B660T SILVER dla procesorów Intel Alder Lake oraz nadciągającej rodziny Intel Raptor Lake. Mimo zachowania stonowanej stylistyki nie zapomniano o solidnej sekcji zasilania i diodach sygnalizujących.

Biostar B660T SILVER to płyta główna w formacie Mini ITX z gniazdem Intel LGA 1700 oraz 9-fazową, cyfrową sekcją zasilania. Na czarnym laminacie znajdziemy dwa banki dla pamięci RAM DDR4 o maksymalnym taktowaniu do 5000 MHz i pojemności do 64 GB oraz jedno wzmocnione złącze PCI Express 5.0 x16.

W przypadku nośników danych mamy do dyspozycji cztery porty SATA III oraz dwa złącza M.2 2280 obsługujące interfejs PCI Express 4.0 x4, które dodatkowo oferują fabryczny radiator.

Zastosowany kontroler sieciowy to 2,5-gigabitowy Realtek RTL8125B, zaś na kodek audio wybrany jedno z lepszych i popularniejszych rozwiązań zintegrowanych czyli Realtek ALC1220.

Panel I/O w opisywanej płycie głównej gości dwa złącza antenowe, jedno PS/2 typu combo, cztery USB 3.2 Gen 2 typu A, dwa USB 2.0, po jednym HDMI i DisplayPort oraz trzy złącza audio.

Biostar B660T SILVER ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Europie nie została zdradzona, ale biorąc pod uwagę zastosowany chipset można założyć, że będzie względnie tanio.

Źródło zdjęć: Biostar

Źródło tekstu: Biostar, oprac. własne