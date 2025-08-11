Plus przecenia smartfony i dorzuca prezent

Taniej nawet o 400 zł

Dalsza część tekstu pod wideo

Obniżki sięgają 400 zł w porównaniu z najniższymi cenami z ostatnich 30 dni. W wielu przypadkach sprzęt można mieć za symboliczną złotówkę na start i spłacać w 12 ratach:

Samsung Galaxy A26 5G 6/128 GB – 899 zł (1 zł na start + 12 x 74,81 zł),

(1 zł na start + 12 x 74,81 zł), Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB – 1399 zł (1 zł na start + 12 x 116,50 zł),

(1 zł na start + 12 x 116,50 zł), Huawei Pura 70 Pro 12/512 GB – 2999 zł (299 zł na start + 12 x 225 zł),

(299 zł na start + 12 x 225 zł), Oppo Reno 13F 5G 8/256 GB – 1199 zł (1 zł na start + 12 x 99,80 zł),

(1 zł na start + 12 x 99,80 zł), Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256 GB – 1099 zł (1 zł na start + 12 x 91,49 zł),

(1 zł na start + 12 x 91,49 zł), Samsung Galaxy Watch7 40 mm – 799 zł (1 zł na start + 12 x 66,48 zł),

(1 zł na start + 12 x 66,48 zł), Huawei Watch Fit 4 Pro – 999 zł (1 zł na start + 12 x 83,15 zł),

Bon do Empiku w prezencie

Promocja obejmuje również bony do Empiku. Przy zakupie smartfonu Huawei Pura 70 Pro klienci dostają 400 zł do wydania na dowolne produkty – od artykułów szkolnych po książki czy gry planszowe. W przypadku pozostałych modeli z oferty, bonus wynosi 200 zł.