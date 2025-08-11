Plus przecenia smartfony i dorzuca prezent
Plus ruszył z promocją na smartfony i smartwatche. Rabaty sięgają 400 zł, a do tego można zgarnąć bon do Empiku o wartości nawet 400 zł.
Taniej nawet o 400 zł
W nowej ofercie Plusa obniżono ceny popularnych smartfonów i smartwatchy. Wśród przecenionych modeli znalazły się Samsung Galaxy A26 5G, Motorola Edge 60 Fusion, Huawei Pura 70 Pro, Oppo Reno 13F 5G, Xiaomi Redmi Note 14 5G, a także Samsung Galaxy Watch7 i Huawei Watch Fit 4 Pro.
Obniżki sięgają 400 zł w porównaniu z najniższymi cenami z ostatnich 30 dni. W wielu przypadkach sprzęt można mieć za symboliczną złotówkę na start i spłacać w 12 ratach:
- Samsung Galaxy A26 5G 6/128 GB – 899 zł (1 zł na start + 12 x 74,81 zł),
- Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB – 1399 zł (1 zł na start + 12 x 116,50 zł),
- Huawei Pura 70 Pro 12/512 GB – 2999 zł (299 zł na start + 12 x 225 zł),
- Oppo Reno 13F 5G 8/256 GB – 1199 zł (1 zł na start + 12 x 99,80 zł),
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256 GB – 1099 zł (1 zł na start + 12 x 91,49 zł),
- Samsung Galaxy Watch7 40 mm – 799 zł (1 zł na start + 12 x 66,48 zł),
- Huawei Watch Fit 4 Pro – 999 zł (1 zł na start + 12 x 83,15 zł),
Bon do Empiku w prezencie
Promocja obejmuje również bony do Empiku. Przy zakupie smartfonu Huawei Pura 70 Pro klienci dostają 400 zł do wydania na dowolne produkty – od artykułów szkolnych po książki czy gry planszowe. W przypadku pozostałych modeli z oferty, bonus wynosi 200 zł.
Aby odebrać kod, wystarczy wysłać SMS o treści SZKOLA na numer 661000991. Bon można wykorzystać go przy zakupach w salonie Empik lub online.