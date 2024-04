PlayStation Portal złamane. Zrobili to pracownicy Google

PlayStation Portal zostało złamane. Dokonali tego pracownicy Google'a, ale swoim osiągnięciem nie podzielili się ze światem.

Zespołowi inżynierów z Google Cloud Vulnerability udało się złamać konsolę PlayStation Portal. Pracownicy amerykańskiego giganta technologicznego znaleźli sposób, aby na urządzeniu uruchamiać natywnie gry z PSP. Jednak gracze nie mają powodów do zadowolenia.

PlayStation Portal to konsola, która służy do grania w chmurze. Jest to możliwe dzięki usłudze PlayStation Remote Play. Normalnie nie da się na niej uruchomić żadnych innych gier. Jednak inżynierowie Google, na czele z Andym Nguyenem, znaleźli sposób, aby na PS Portal włączyć natywnie produkcje z PSP.

Rzecz w tym, że swoim osiągnięciem nie zamierzali się dzielić, co nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Pomimo tego wielu graczy zaczęło krytykować Nguyena. Ich zdaniem powinien ujawnić, jak udało mu się złamać konsolę, aby inny gracze również mogli to zrobić.

Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie płaczą z tego powodu. Jeśli po prostu ujawnilibyśmy to publicznie, czy myślisz, że Sony po prostu zostawiłoby to bez poprawek? Zgłaszanie i niezgłaszanie to tylko kilka tygodni różnicy.

- skomentował sprawę Andy Nguyen.

O znalezionej luce bezpieczeństwa pracownicy Google poinformowali Sony, które opracowało już poprawkę. Ta została wprowadzona w ramach ostatniej aktualizacji PlayStation Portal, oznaczonej jako 2.06, więc aktualnie nie ma żadnego znanego sposobu uruchamiania na urządzeniu gier z PSP.

