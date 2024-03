Putin zażyczył sobie PlayStation. Dał ludziom czas do 15 czerwca

Władimir Putin zlecił swojemu rządowi stworzenie konsoli do gier. Ta w całości ma się opierać na rosyjskich rozwiązaniach.

Co by nie mówić, to Rosja jest dość zasłużonym państwem w świecie gier. W końcu to Rosjanin stworzył jeden z najpopularniejszych tytułów w historii, czyli Tetris. Najnowszy pomysł Putina raczej nie ma wielkich szans na powtórzenie tego sukcesu.

Putin chce stworzyć konsolę do gier

Władimir Putin podobno zlecił swojemu rządowi rozpoczęcie prac nad konsolą do gier. W sumie to można mówić nawet o dwóch konsolach, bo rosyjskiemu prezydentowi marzy się zarówno model stacjonarny podobny PlayStation lub Xbox, jak i urządzenie przenośne na wzór Steam Decka lub Nintendo Switch.

Problemem może być to, że oba sprzęty mają w całości opierać się na rosyjskich rozwiązaniach. Mowa o warstwie sprzętowej i programowej. Rosjanie mają stworzyć konsole całkowicie od zera, a na dodatek dostarczyć na nie gry. To aż prosi się o spektakularną porażkę.

Putin podobno dał rządowi czas do 15 czerwca. Do tego czasu mają opracować plan i zaprezentować go prezydentowi Rosji. Nad projektem bezpośrednio ma czuwać premier Michaił Miszustin. Natomiast inicjatywa miała zostać powierzona firmie VK. Eksperci przewidują, że stworzenie takich urządzeń może zająć nawet 10 lat. Dużo bardziej prawdopodobna wydaje się tutaj współpraca z Chinami.

Skąd Putinowi wziął się tak szalony pomysł? Powód jest oczywisty. Wiele zagranicznych firm, w tym Microsoft, Sony i Nintendo, wycofało się z Rosji w momencie ataku na Ukrainę. Z tego powodu obywatele największego państwa na świecie (pod względem obszaru) mają bardzo utrudniony dostęp do najnowszych gier.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Asatur Yesayants)

Źródło tekstu: PCMag