Został oszukany. Dostał numer konta bankowego SMS-em
Mieszkaniec Biłgoraja, zamiast kupić drona, stracił tylko pieniądze. A nic nie zapowiadało katastrofy. Numer konta bankowego dostał w jednej z wiadomości od sprzedawcy.
Zakupy online to nadal raj dla oszustów
Mieszkaniec Biłgoraja chciał kupić drona i wypatrzył na jednym z popularnych portali sprzedażowych całkiem interesującą ofertę. Pasowało mu wszystko, zarówno opis produktu, jak i cena. Co więcej, nie wydała mu się ona jakoś specjalnie zaniżona.
Mężczyzna skontaktował się ze sprzedawcą za pomocą komunikatora społecznościowego, a następnie kontynuował korespondencję za pośrednictwem SMS-ów. W jednym takim SMS-ie otrzymał numer konta bankowego sprzedawcy, na który miał wpłacić uzgodnioną kwotę za wymarzony przedmiot. Ostateczna kwota za zakup drona miała wynieść go 1100 złotych.
Sprzedawca zapewnił, że przedmiot zostanie wysłany zaraz po zaksięgowaniu przelewu. Mężczyzna przelał odpowiednią sumę pieniędzy i wysłał potwierdzenie. Niestety, od tego momentu upłynęło już trochę czasu, a dron nie dotarł do niego. Mieszkaniec Biłgoraja zgłosił sprawę na policję, która bada okoliczności wydarzenia.
Jeszcze nie wiadomo, czy uda się odzyskać pieniądze.
Policjanci ostrzegają:
- Nie korzystajmy z platform sprzedażowych, których nie znamy. Ufajmy jedynie tym sprawdzonym i oficjalnym
- Sprawdzajmy zawsze opinię na temat danego sprzedawcy
- Unikajmy ofert z wyraźnie zaniżoną ceną
- Nie wysyłajmy żadnych przelewów na numery kont podanych za pośrednictwem wiadomości z WhatsAppa lub SMS
- Wszelkie podejrzenia oszustw zgłaszajmy na policję