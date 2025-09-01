Play ma nowy router stacjonarny 5G z Wi-Fi 7

To nasz drugi router 5G obsługujący Wi-Fi 7, a zarazem jedyny z tak rozbudowaną specyfikacją LTE/5G. Stale rozwijamy ofertę nowoczesnych rozwiązań, by każdy mógł korzystać z internetu bez ograniczeń, zarówno w domu, jak i w pracy – zachwala Play.

Router Zowee CPE 6 pozwala uzyskać maksymalne pobieranie danych do 11,7 Gb/s i wysyłanie do 2,5 Gb/s. Użytkownicy mogą skorzystać z Wi-Fi 7 (do 3,6 Gb/s) i rozwiązania MultiLink Operation, które inteligentnie łączy różne pasma, zapewniając płynny internet bez przycięć. Najnowsze anteny Polaris 12 dBi czwartej generacji ze wsparciem AI znacząco zwiększają siłę sygnału i szybkość transmisji, a możliwość tworzenia sieci Mesh gwarantuje sygnał w całym domu lub biurze.

Zowee CPE 6 ma także połączenia przewodowe – port LAN (1 Gb/s) dla urządzeń wymagających stałego łącza jak konsole czy PC, oraz port LAN/WAN 2,5 Gb/s. Router obsłuży do 128 urządzeń jednocześnie, co pozwala wygodnie korzystać z internetu całej rodzinie lub zespołowi w firmie. Sterowanie ułatwia aplikacja mobilna AI Life, która daje pełną kontrolę nad siecią, a funkcja Turbo automatycznie przydziela priorytety dla gamingu, streamingu i wideokonferencji.

Ile kosztuje router 5G CPE 6 w Play?

Router stacjonarny 5G Zowee CPE 6 (H165-383) dostępny jest w Play w kilku wariantach ofertowych – można wybrać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb:

z internetem bez limitu prędkości i danych – tylko 799 zł.

bez umowy – 1599 zł,

z pakietem 150 GB – 1199 zł ,

, z pakietem 500 GB – 999 zł,

Oznacza to, że decydując się na router w jednej z ofert Play, można zaoszczędzić nawet 800 zł względem ceny standardowej.